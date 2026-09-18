Breżniew redivivus

PŁYWANIE W KISIELU Tylko ten, kto żył w schyłkowym PRL i pamięta specyfikę ówczesnego dyskursu publicznego, jest w stanie docenić środowy "State of the Union Address" Ursuli von der Leyen.
Kluczem do zrozumienia wszystkiego jest sztuka retoryczna operowania antynomią. Przemowa przewodniczącej KE musiała oddać immanentne sprzeczności „idei europejskiej”.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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