Breżniew redivivus

PŁYWANIE W KISIELU Tylko ten, kto żył w schyłkowym PRL i pamięta specyfikę ówczesnego dyskursu publicznego, jest w stanie docenić środowy "State of the Union Address" Ursuli von der Leyen.

Kluczem do zrozumienia wszystkiego jest sztuka retoryczna operowania antynomią. Przemowa przewodniczącej KE musiała oddać immanentne sprzeczności „idei europejskiej”.