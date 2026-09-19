ECR Kongres Młodych PiS już w ten weekend

Dwudniowe wydarzenie pod hasłem "Młodzi dla Polski Jutra" organizowane jest przez Prawo i Sprawiedliwość we współpracy z formacją Europejskich Konserwatystów- ECR. Weźmie w nim udział 300 młodych działaczy ze środowiska konserwatywnego, którzy spotkają się w Augustowie.

Młodzi przedstawiciele środowisk konserwatywnych dyskutują na tematy dotyczące rozwoju i przyszłości Polski i Europy.

W planie przewidziano panele dotyczące nowoczesnych technologii, AI ich wpływu na nasze życie oraz możliwości wykorzystania w życiu codziennym. Będzie też dyskusja o skutecznej komunikacji w social mediach. Pojawi się także specjalny, dedykowany panel dla kobiet prawicy, aktywnych i osiągających sukcesy w sferze prywatnej i zawodowej.

Gościem specjalnym kongresu będzie Jarosław Kaczyński.

ECR jest europejską partią zrzeszającą prawicowe formacje. PiS należy do jej frakcji w Parlamencie Europejskim – frakcja ta liczy 78 europosłów. W latach 2025 – 2026 jej przewodniczącym był były premier Mateusz Morawiecki.

Poprzednie dwie edycje wydarzenia miały miejsce w Lublinie.