Jako jedyna w PiS zagłosowała za Horałą. "Chcę podkreślić bardzo mocno"

Marcin Horała został wybrany na funkcję wicemarszałka Sejmu. Kandydat zgłoszony przez klub Rozwój Plus otrzymał 254 głosów. Z kolei na kandydata klubu PiS Marcina Ociepę głosowało 167 posłów. Większość bezwzględna konieczna do wyboru wicemarszałka Sejmu wynosiła 215 głosów. Kandydat Rozwoju Plus zdobył: 149 głosów KO, 30 — PSL-Trzeciej Drogi, 13 — Lewicy, 41 — Rozwoju Plus, 2 — Konfederacji, 14 — Centrum, 2 — Polski 2050, 2 — posłów niezrzeszonych. Ponadto posła Rozwoju Plus poparła jedna posłanka PiS – Maria Kurowska.

Jak tłumaczy we wpisie zamieszczonym na platformie X, jej poparcie dla Horały było wynikiem pomyłki.

""Podczas głosowania dotyczącego wyboru wicemarszałka Sejmu przez pomyłkę oddałam głos na posła Marcina Horałę. Chcę podkreślić bardzo mocno, że moim kandydatem był Marcin Ociepa. Niestety, Marszałek Czarzasty nie umożliwił mi zmiany głosu" – napisała Kurowska w mediach społecznościowych.

Kaczyński: Długo się zastanawiałem, dlaczego Morawiecki rozbił PiS

Wybór wicemarszałka już od kilku tygodni dzielił PiS i Rozwój Plus. Sprawę w mocnych słowach skomentował Jarosław Kaczyński.

"Długo się zastanawiałem, dlaczego M. Morawiecki rozbił PiS. Dziś już wiemy, że oprócz osobistych ambicji celem było rozpoczęcie rozmów z Tuskiem. I są już tego pierwsze owoce: wicemarszałek dla Rozwoju+ wbrew wszelkim regułom parlamentarnym" – napisał na portalu X.

"To przykre, ale ta sytuacja wiele wyjaśnia wyborcom: Konfederacja dopuszcza koalicję z Tuskiem, a M. Morawiecki już się z nim układa. Więc czas na powrót do Prawa i Sprawiedliwości! Jedynej siły, która może powstrzymać Tuska!" – dodał Kaczyński w dalszej części wpisu.

W PiS oburzenie

Posłowie PiS nie kryją oburzenia wyborem Horały. szef klubu Mariusz Błaszczak ocenia, że "Rozwój Plus stał się koncesjonowaną opozycją – taką, która wchodzi w układ z Tuskiem i Czarzastym za stołek wicemarszałka na rok. Limuzyna, sekretariat i gabinet stały się dla nich ważniejsze niż ideały".

Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek napisał z kolei: "Miał być pokój na prawicy. A co jest? Marcin Horała wicemarszałkiem postkomunistycznej lewicy Czarzastego. Maski opadły".

"Nitras: 'Przy odpowiednim traktowaniu da się ugrupowanie Morawieckiego okiełznać...'. Kwintesencja koncesjonowanej opozycji" – oburza się rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Czytaj też:

Poseł wraca z Rozwoju Plus do PiS. Ważna zapowiedź Kaczyńskiego o sojuszach Czytaj też:

"Dał się skusić i wykorzystać". Bosak bez ogródek