Poseł PiS ogłosiła głodówkę: W intencji uratowania naszej ojczyzny

Zapowiedziała, że będzie ją prowadzić do czasu, aż do uczelni wejdzie – jak powiedziała – prawowity rektor. Zaapelowała również o modlitwę "w intencji ojczyzny". – Szanowni Państwo, nie jem od sześciu dni, ponieważ nie pozwolono moim kolegom posłom, posłankom, aby mnie tutaj dostarczyli. Oni bardzo się o mnie martwią – powiedziała w nagraniu opublikowanym na portalu X.

Kurowska: Podejmuję głodówkę

Kurowska ogłosiła, że jej protest głodowy rozpoczyna się w środę o godz. 15. – W związku z tym, aby nie narażać posłów i w ogóle na takie sytuacje wszystkich, postanowiłam, że z dniem dzisiejszym od godziny piętnastej podejmuję głodówkę. Głodówkę w intencji uratowania naszej ojczyzny – oświadczyła. Parlamentarzystka zwróciła się także do swoich odbiorców z apelem o modlitwę. – Wszystkich Państwa jeszcze raz bardzo proszę o modlitwę w intencji ojczyzny – powiedziała.

Kurowska wskazała również, kiedy zamierza zakończyć głodówkę. – Tę głodówkę będę prowadzić dotąd, dopóki nie wejdzie tutaj prawowity rektor – zapowiedziała. Poseł PiS uważa, że rektorem-komendantem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości pozostaje Michał Sopiński. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał Sopińskiego, a obowiązki rektora-komendanta wykonuje Sławomir Cudak.

Awantura o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości

Kurowska od 9 września przebywa w siedzibie AWS. W środę konflikt wokół władz uczelni miał kolejną odsłonę. Cudak dostał się do gabinetu rektora. Kurowska przekazała w mediach społecznościowych: "S. Cudak włamał się do Gabinetu Rektora! Siedzi w sekretariacie. Prawdopodobnie wybili przejście w ścianie!".

Tego samego dnia Cudak zdecydował o rozwiązaniu umów o pracę z czterema osobami: Michałem Sopińskim, Mariuszem Kuryłowiczem, Iwoną Lewandowską-Pierzynką oraz Kamilą Chmiel. Wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart poinformowała, że chodzi o zwolnienie dyscyplinarne na podstawie art. 52 Kodeksu pracy. Jako powód podała "ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych".

Sopiński zakwestionował działania Cudaka i zapowiedział zawiadomienie prokuratury.

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