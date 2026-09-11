Kolejna awantura przed siedzibą AWS. Interweniuje policja
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Opinie

Kolejna awantura przed siedzibą AWS. Interweniuje policja

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Policja
Policja Źródło: PAP / Andrzej Jackowski
Przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doszło do kolejnej awantury. Prof. Sławomir Cudak ponownie chciał wejść do budynku.

Jak relacjonuje Telewizja Republika, około godziny 7.30 przed siedzibą AWS pojawił się Sławomir Cudak w asyście policji. Pracownik uczelni próbował wejść do budynku, twierdząc, że jest pełniącym obowiązki rektora-komendanta. Przypomnijmy, że wczoraj minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że odwołał z tej funkcji Michała Sopińskiego. Dotychczasowy rektor twierdzi jednak, że decyzja ministra jest nielegalna.

Na miejscu, oprócz Cudaka i policjantów, są także poseł PiS Maria Kurowska oraz opozycjonista z czasów PRL Adam Borowski.

–·Łamie pan konstytucję, jest zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego – powiedziała Kurowska, co na Cudak odparł, że ma "dokument od ministra sprawiedliwości". Na prośbę poseł mężczyzna pokazał jej pismo. Po jego przeczytaniu, Kurowska zatrzymała je twierdząc, że musi zapoznać z nim prawników.

Między zgromadzonymi przed budynkiem uczelni co chwila wywiązywały się gwałtowne wymiany zdań. Dochodziło też do przepychanek.

– Ci państwo zakłócają mir domowy. Proszę o zaprowadzenie porządku – apelował do policji prof. Cudak. – Cała Polska widzi pańską kompromitację. Pańska kariera naukowa legła w gruzach — odpowiadał mu Borowski, który w pewnym momencie został wyniesiony przez policję.

Żurek odwołuje Sopińskiego

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło szczegółową wersję wydarzeń związanych z odwołaniem Michała Sopińskiego. 9 września minister Żurek, ponownie rozpatrując sprawę na wniosek Sopińskiego z 4 sierpnia, utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję z 28 maja o odwołaniu go z funkcji Rektora-Komendanta AWS.

Resort podkreśla, że decyzja z 9 września jest ostateczna i nie można się od niej odwołać ani ponownie wnioskować o rozpatrzenie sprawy. Ewentualna skarga do sądu administracyjnego nie wstrzymuje automatycznie jej wykonania.

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Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Telewizja Republika
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