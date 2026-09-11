Kolejna awantura przed siedzibą AWS. Interweniuje policja

Jak relacjonuje Telewizja Republika, około godziny 7.30 przed siedzibą AWS pojawił się Sławomir Cudak w asyście policji. Pracownik uczelni próbował wejść do budynku, twierdząc, że jest pełniącym obowiązki rektora-komendanta. Przypomnijmy, że wczoraj minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że odwołał z tej funkcji Michała Sopińskiego. Dotychczasowy rektor twierdzi jednak, że decyzja ministra jest nielegalna.

Na miejscu, oprócz Cudaka i policjantów, są także poseł PiS Maria Kurowska oraz opozycjonista z czasów PRL Adam Borowski.

–·Łamie pan konstytucję, jest zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego – powiedziała Kurowska, co na Cudak odparł, że ma "dokument od ministra sprawiedliwości". Na prośbę poseł mężczyzna pokazał jej pismo. Po jego przeczytaniu, Kurowska zatrzymała je twierdząc, że musi zapoznać z nim prawników.

Między zgromadzonymi przed budynkiem uczelni co chwila wywiązywały się gwałtowne wymiany zdań. Dochodziło też do przepychanek.

– Ci państwo zakłócają mir domowy. Proszę o zaprowadzenie porządku – apelował do policji prof. Cudak. – Cała Polska widzi pańską kompromitację. Pańska kariera naukowa legła w gruzach — odpowiadał mu Borowski, który w pewnym momencie został wyniesiony przez policję.

Żurek odwołuje Sopińskiego

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło szczegółową wersję wydarzeń związanych z odwołaniem Michała Sopińskiego. 9 września minister Żurek, ponownie rozpatrując sprawę na wniosek Sopińskiego z 4 sierpnia, utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję z 28 maja o odwołaniu go z funkcji Rektora-Komendanta AWS.

Resort podkreśla, że decyzja z 9 września jest ostateczna i nie można się od niej odwołać ani ponownie wnioskować o rozpatrzenie sprawy. Ewentualna skarga do sądu administracyjnego nie wstrzymuje automatycznie jej wykonania.

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