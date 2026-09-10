Awantura przy próbie przejęcia AWS. Na miejsce wezwano policję

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poinformował, że „Michał Sopiński definitywnie przestaje pełnić funkcję Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości”.

"Moja decyzja jest ostateczna i wykonalna z chwilą podpisania" – przekazał na platformie X.

Próba przejęcia AWS

Jak donosi portal niezalezna.pl, do siedziby uczelni przybył dr hab. Sławomir Cudak w celu przejęcia funkcji rektora-komendanta AWS. Mężczyzna przekonywał, że ma podpisaną przez szefa MS decyzję dotyczącą mianowania go na to stanowisko. Profesor, który na co dzień jest pracownikiem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości wskazywał, że jego rola będzie ograniczała się do kierowania uczelnią do czasu wyboru nowego rektora-komendanta.

Próba przejęcia AWS wywołała jednak sprzeciw pracowników uczelni. Jak relacjonuje Telewizja Republika, Cudak miał zamknąć się w toalecie i stamtąd wezwać policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze nie podjęli się rozstrzygnięcia sporu.

– Przeprowadziliśmy czynności wstępne, związane ze zgłoszeniem. Weszliśmy do środka, aby zweryfikować, czego zgłoszenie dotyczy, co było podstawą zgłoszenia. Nie jesteśmy w stanie, tutaj na miejscu, zweryfikować, czy ten pan może wejść do wskazanych przez niego pomieszczeń, czy nie. Dlatego, jeżeli pan twierdzi, że pana dobro zostało w jakikolwiek sposób naruszone, to może pan złożyć zawiadomienie – powiedział jeden z policjantów.

Komunikat MS

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało w opublikowanym komunikacie, że "decyzja została wydana na podstawie art. 432 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce". "Przepis ten pozwala ministrowi nadzorującemu uczelnię odwołać rektora, jeżeli rektor rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa" – dodano.

Resort podkreślił, że "przed wydaniem rozstrzygnięcia Minister Sprawiedliwości ponownie przeanalizował całość materiału dowodowego, w tym dokumenty zgromadzone po wydaniu decyzji z 28 maja 2026 r. oraz wszystkie zarzuty, wyjaśnienia i wnioski przedstawione przez stronę".

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