"Marzenia się spełniają!". AWS z pozytywną oceną

Dr Michał Sopiński, który pełni funkcję rektora – komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, napisał na platformie X, że "marzenia się spełniają".

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości nie zostanie zlikwidowana

"Akademia Wymiaru Sprawiedliwości nie tylko nie zostanie zlikwidowana, ale w przyszłości stanie się Uniwersytetem Sprawiedliwości" – przekazał.

Podkreślił, że kiedy kilka lat temu obejmował funkcję rektora nakreślił "ambitną strategię uzyskania przez Akademię Wymiaru Sprawiedliwości w ewaluacji naukowej za lata 2022-2025 uprawnień naukowych w co najmniej czterech dyscyplinach w 2026 roku".

"Wielu uważało mnie w 2023 roku za szaleńca, gdyż Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, na której czele stanąłem, istniała dopiero kilka lat i była młoda uczelnią. Nie zniechęciło mnie to jednak i starałem się przekonać wszystkich do wizji szybkiego rozwoju opartego na wytężonej pracy!" – napisał.

Bodnar i Żurek niszczyli uczelnię

Dr Michał Sopiński zwrócił uwagę, że potem zaś do Ministerstwa Sprawiedliwości przyszedł Adam Bodnar, który zabrał uczelni fundusze i zaplanował jej likwidację, a następnie Waldemar Żurek, który – jak ocenił – za cel obrał niszczenie jej dorobku na każdym kroku.

"Przyszłość mieniła się w czarnych barwach. A mimo to się udało. Nadludzkim wysiłkiem naukowców, pracowników i funkcjonariuszy naszej uczelni" – dodał.

Dr Michał Sopiński podkreślił, że "jako Akademia Wymiaru Sprawiedliwości poddaliśmy pod proces oceny cztery dyscypliny: pedagogikę, nauki prawne, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Dyscypliny nauki prawne i pedagogika uzyskały kategorię A, natomiast nauki o bezpieczeństwie i nauki o zarządzaniu i jakości – B+".

Zauważył, iż oznacza to, że "mamy prawo do nadawania stopnia doktora w tych dyscyplinach oraz prowadzenia habilitacji".

"Jako rektor z serca dziękuję wszystkim naukowcom afiliującym wyniki swojej pracy badawczo-naukowej na naszej uczelni, a także dziękuję pracownikom zaangażowanym w przygotowanie procesu ewaluacji za ich ogromne zaangażowanie i włożony trud" – dodał.

We wpisie wskazał, że cel na kolejną ewaluację, zgodnie z obraną przeze niego w 2023 roku strategią uczelni się nie zmienia. Podkreślił, że celem tym jest Uniwersytet Sprawiedliwości.

Dr Michał Sopiński w kolejnym wpisie stwierdził, że "Akademia Wymiaru Sprawiedliwości jest dziś nowoczesną uczelnią z fachową kadrą naukową – ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa, resocjalizacji, pedagogiki, prawa, zarządzania, politologii oraz nauk o rodzinie". "Jest doceniana za granicą, z powodzeniem rozwijając współpracę międzynarodową. Kształci na najwyższym poziomie przyszłych i obecnych funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także kadry organów wymiaru sprawiedliwości i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo" – dodał.

Podkreślił przy tym, że Akademia Wymiaru Sprawiedliwości działa na rzecz rozwoju nauki i przygotowania zawodowego kolejnych pokoleń, co pozwala mieć nadzieję na pozytywne zmiany w tym obszarze, niezbędne dla pomyślnego rozwoju państwa i społeczeństwa, zgodnie z dewizą uczelni "Amor patriae nostra lex" (Miłość ojczyzny naszym prawem), przyczyniając się tym samym do urzeczywistniania dobra wspólnego, jakim jest Rzeczpospolita Polska.

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości została utworzona 31 sierpnia 2018 roku przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku.

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