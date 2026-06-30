Rektor AWS wbija szpilę Żurkowi. "Wie, że z funkcjonariuszami zapozna się kiedy indziej"

W piątek 26 czerwca odbyły się centralne obchody Święta Służby Więziennej, na których minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie pojawił się osobiście. Tę nieobecność wykorzystał rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Michał Sopiński, publikując złośliwy wpis na platformie X. "Waldemar Żurek nawet nie przyszedł na zorganizowane w piątek obchody święta Służby Więziennej. Mimo że je organizował jako Minister Sprawiedliwości… Chyba już wie, że z funkcjonariuszami zapozna się kiedy indziej" – napisał.

Święto SW i plan modernizacji

Podczas uroczystości na placu marszałka Józefa Piłsudskiego promowano ponad 550 funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski. Obecna była wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart, która ogłosiła zakończenie prac nad projektem programu modernizacji Służby Więziennej na lata 2027–2030.

Jak poinformowała, program ma być wart ponad 2 mld zł i objąć m.in. infrastrukturę, bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych, systemy informatyczne i transport. Tego samego dnia Żurek opublikował w mediach społecznościowych życzenia dla funkcjonariuszy, dziękując im za służbę.

Początek konfliktu

Spór między Sopińskim a Żurkiem trwa od końca maja. Wtedy Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że minister odwołał Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Resort uzasadniał to "rażącym i uporczywym naruszaniem prawa", wskazując m.in. na nieprawidłowości przy doktoratach i aktywność polityczną. Sopiński od początku podważał tę decyzję. Twierdził, że Żurek nie doręczył mu formalnie żadnego aktu odwołania, a komunikat ministerstwa "nie jest źródłem prawa".

Na początku czerwca resort sprawiedliwości zakwestionował z kolei skuteczność zabezpieczenia wydanego przez Trybunał Konstytucyjny, na które powoływał się Sopiński, argumentując, że postanowienie zostało wydane bez podstawy prawnej i z udziałem tzw. sędziego dublera. Na odpowiedź rektora AWS nie trzeba było długo czekać. "Ministerstwo (nie)Sprawiedliwości wydaje kolejny nieprawdziwy komunikat. Tym razem Minister neguje istnienie Trybunału Konstytucyjnego. Komunikat ten zabezpieczam notarialnie jako dowód w przyszłym śledztwie przeciwko Ministrowi Sprawiedliwości. Nie przedawni się!" – napisał wówczas Sopiński.

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