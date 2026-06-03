"Nie przedawni się!". Rektor AWS odpowiada Żurkowi

"Ministerstwo (nie)Sprawiedliwości wydaje kolejny nieprawdziwy komunikat. Tym razem Minister neguje istnienie Trybunału Konstytucyjnego. Komunikat ten zabezpieczam notarialnie jako dowód w przyszłym śledztwie przeciwko Ministrowi Sprawiedliwości. Nie przedawni się!" – tak Michał Sopiński skomentował kolejny komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czytamy w nim: "W związku z publicznymi wypowiedziami dr. Michała Sopińskiego dotyczącymi jego odwołania ze stanowiska Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości (AWS), Ministerstwo Sprawiedliwości oświadcza, że przedstawiane przez niego zarzuty są niezasadne, mylące i sprzeczne z rzeczywistym przebiegiem postępowania oraz obowiązującymi przepisami prawa. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje w kwestiach proceduralnych i prawnych w tej sprawie".

MS odrzuca oskarżenia, że Waldemar Żurek działał "bez podstawy prawnej i poza granicami prawa". "Decyzja o odwołaniu rektora została wydana na podstawie art. 432 ust. 5 w zw. z art. 433 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przepisy te wprost przyznają ministrowi nadzorującemu prawo do odwołania rektora w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania prawa" – czytamy.

Dalej podważono decyzję TK. "Odnosząc się do deklaracji dr. Michała Sopińskiego o zamiarze dalszego wykonywania obowiązków rektora w oparciu o rzekome zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny, Ministerstwo Sprawiedliwości jednoznacznie uznaje te twierdzenia za pozbawione podstaw prawnych. Brak podstawy do wydania zabezpieczenia: Wspomniane postanowienie TK zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa. Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym nie zna pojęcia 'postanowienia zabezpieczającego' w sprawach tego rodzaju, a tymczasowe rozstrzygnięcia mogą być wydawane wyłącznie w ściśle określonych warunkach (art. 79 i 86 ustawy). Odwołanie się do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego było w tym przypadku bezprawne. Wadliwość składu orzekającego: Postanowienie to zostało wydane w składzie z udziałem osoby wybranej na miejsce już zajęte (tzw. sędziego dublera). Zgodnie z wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (m.in. w sprawach Xero Flor przeciwko Polsce oraz M.L. przeciwko Polsce), a także uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2023 r. (sygn. I KZP 5/23), organ w takim składzie nie spełnia wymogu 'sądu ustanowionego ustawą'. W konsekwencji wydane przez niego decyzje nie wywierają skutków prawnych i nie mogą stanowić ochrony przed decyzjami nadzorczymi" – wskazuje resort.

Żurek twierdzi, że odwołał Sopińskiego. Reaguje AWS

Wcześniej, w piątkowym komunikacie, Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że Waldemar Żurek odwołał dr. Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Resort podkreślił, że decyzję podjęto "w związku z rażącym i uporczywym naruszaniem przepisów prawa". Jak wskazano, chodzi m.in. o rzekome nieprawidłowości przy doktoratach oraz "demonstracyjną aktywność polityczną".

Sopiński przekonuje, że wciąż jest rektorem AWS, powołując się na zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny. "Waldemar Żurek łamie zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma prawa mnie odwołać. W dodatku nie doręczył mi nawet żadnej decyzji administracyjnej. Komunikat nie jest źródłem prawa" – zaznaczył w mediach społecznościowych.

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