"Komunikat internetowy nie stanowi źródła prawa". AWS odpowiada Żurkowi

W piątkowym komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że Waldemar Żurek odwołał dr. Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Resort podkreślił, że decyzję podjęto "w związku z rażącym i uporczywym naruszaniem przepisów prawa". Jak wskazano, chodzi m.in. o rzekome nieprawidłowości przy doktoratach oraz "demonstracyjną aktywność polityczną".

Sopiński przekonuje, że wciąż jest rektorem AWS, powołując się na zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny. "Waldemar Żurek łamie zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma prawa mnie odwołać. W dodatku nie doręczył mi nawet żadnej decyzji administracyjnej. Komunikat nie jest źródłem prawa" – zaznaczył w mediach społecznościowych.

AWS: Sopiński w dalszym ciągu wykonuje swoje obowiązki

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości przesłała nam komunikat, w którym przypomina, że TK nakazał ministrowi sprawiedliwości powstrzymanie się od działań zmierzających do zawieszenia lub odwołania rektora Sopińskiego do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Chodzi o postanowienie z 27 maja 2026 r.

"W świetle powyższego komunikat internetowy nie stanowi źródła prawa, a dr Michał Sopiński w dalszym ciągu wykonuje swoje obowiązki jako Rektor-Komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Dodatkowo należy zaznaczyć, że decyzja w sprawie rzekomego odwołania Rektora, w myśl ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie została mu skutecznie doręczona" – czytamy.

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra sprawiedliwości. Działa w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, ale jednocześnie pełni szczególną funkcję w strukturze Służby Więziennej oraz w systemie wymiaru sprawiedliwości. AWS utworzył w 2019 r. ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dr Michał Sopiński pełnił funkcję rektora od marca 2023 r. Jego kadencja powinna się skończyć w 2028 r.

