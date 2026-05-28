"Czy w USA obowiązuje lex Ziobro?". Żurek zapowiada kontakt z ICE

Chodzi o okoliczności, w jakich były minister sprawiedliwości wjechał do Stanów Zjednoczonych. Żurek mówił o tym w czwartek w programie "News Michalskiego" w TVN24+. Jak zaznaczył, polskie władze analizują dokumenty, na podstawie których Ziobro opuścił Europę i dostał się do USA. – Jeśli okaże się, że węgierskie dokumenty, na podstawie których Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych, zostały wydane bezprawnie, wystąpię do amerykańskiego Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) – zapowiedział minister.

"Dokument wydany z pobudek politycznych"

Prokurator generalny stwierdził również, że chciałby doprowadzić do anulowania dokumentu podróży byłego ministra sprawiedliwości. – Życzyłbym sobie, żeby ten dokument został anulowany, bo został wydany z pobudek politycznych, pozaprawnych – mówił Żurek.

Minister zapowiedział też kolejne działania wobec strony amerykańskiej. Jak podkreślił, jeśli uda się przekonać władze węgierskie do cofnięcia dokumentów wydanych za rządów Viktora Orbána, zwróci się do ICE z dodatkowymi pytaniami. – Chciałbym zapytać ICE, czy istnieje w Stanach jakaś ustawa „lex Ziobro”, która pozwala mu być traktowanym na innych zasadach – powiedział.

Sąd przyspieszył posiedzenie ws. aresztu

Równolegle trwa postępowanie dotyczące tymczasowego aresztowania polityka PiS. Sąd Okręgowy w Warszawie przyspieszył termin posiedzenia dotyczącego zażalenia obrony na decyzję o zastosowaniu aresztu. Rozprawa, pierwotnie wyznaczona na 8 września, ma rozpocząć się 1 lipca o godz. 9:30. Kolejne terminy wyznaczono na 3 i 6 lipca.

Zmiana terminu ma wynikać ze zmiany urlopów jednego z sędziów wchodzących w skład orzekający. W lutym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się na zastosowanie wobec Ziobry trzymiesięcznego aresztu. Za byłym ministrem wydano list gończy, a następnie skierowano do sądu wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania.

Ziobro w USA. Prokuratura szykuje ekstradycję

Zbigniew Ziobro od 10 maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny i ochronę międzynarodową za rządów Viktora Orbána. Według informacji przekazanych przez rzecznika Prokuratury Krajowej Przemysława Nowaka, Ziobro opuścił Europę 9 maja i poleciał do USA z Mediolanu. Miał posłużyć się wizą członka zagranicznych mediów.

Żurek już wcześniej informował, że prokuratura ma gotowy wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości.

