Czarzasty: Zleciłem kontrolę w biurach Ziobry i Romanowskiego

Czarzasty mówił na konferencji prasowej w środę (27 maja), że "powstaje dużo pytań w sprawie miejsca pracy pana posła Zbigniewa Ziobry oraz tego, czy jeżeli gdzieś pracuje, na przykład w Telewizji Republika, czy to wpływa na zabranie mu pensji w polskim parlamencie".

Czarzasty tłumaczył, że "uposażenie poselskie wypłacane jest na podstawie złożonego wniosku w sprawie wypłaty uposażenia poselskiego". Jak dodał, elementem tego wniosku jest klauzula, która zobowiązuje każdego posła "niezwłocznie powiadomić prezydium Sejmu o wszystkich zmianach danych podanych we wniosku" oraz o "zamiarze podjęcia dodatkowych zajęć".

– Takie oświadczenie pan poseł Ziobro podpisał – powiedział Czarzasty. Mówił, że niezłożenie przez posła prawdziwego oświadczenia w sprawie podjęcia zatrudnienia "może być potraktowane jako świadome działanie zmierzające do osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd".

– Do chwili obecnej pan poseł Zbigniew Ziobro nie złożył żadnego oświadczenia w przedmiotowej sprawie. Dzisiaj zleciłem kontrolę biur i wydatków w tych biurach pana posła Ziobry oraz biura pana posła Romanowskiego – oznajmił marszałek Sejmu.

Ziobro i Romanowski musieli opuścić Węgry. Magyar groził ekstradycją

Prokuratura sformułowała zarzuty wobec byłego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i jego zastępcy Marcina Romanowskiego w sprawie nieprawidłowości w wykorzystaniu środków w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Obaj nie przyznają się do winy, ich zdaniem sprawa ma charakter polityczny.

Ziobro i Romanowski po wyjeździe na Węgry otrzymali od rządu Viktora Orbana azyl polityczny, ale po zmianie władzy opuścili Budapeszt, bo nowy premier Peter Magyar zapowiedział ich ekstradycję do Polski.

10 maja Ziobro poinformował, że przebywa w Stanach Zjednoczonych, a Telewizja Republika podała, że został jej komentatorem politycznym.

Aktualne miejsce pobytu Romanowskiego nie jest znane. Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział w środę (27 maja) w TVN24, że były wiceszef MS przebywa w Europie. Więcej szczegółów minister nie ujawnił.

