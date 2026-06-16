Pełnomocnik Trumpa wstrząśnięty sprawą Ziobry. "Aż trudno się o tym mówi"

Martin porównał obecną sytuację prawną do tej, jaka miała miejsce w USA. - Bardzo dobrze rozumiemy to, co widzimy w Polsce – czy to przypadku ministra Ziobro, czy dziennikarzy. Zdajemy sobie sprawę, że zrobili to Trumpowi, zrobili to jego rodzinie i stanowi to ogromne zagrożenie dla naszego wspólnego życia, dla wolności – mówił pełnomocnik prezydenta USA.

Następnie podkreślił, że dla Amerykanów prokurator generalny to wyjątkowo prestiżowe stanowisko, a niektórzy wręcz twierdzą, że to druga osoba po samym prezydencie. – widzieć jak jest atakowany przez media, przez system sądowy i przez Tuska, to się wydaje niemożliwe. Niby niemożliwe, ale widzieliśmy właśnie jak Trumpowi robili to samo – mówił w rozmowie z telewizją Republika.

Martin ocenił, że rzeczy, jakie robił Ziobro nie były niczym niezwykłym i tak samo postępowali ministrowie sprawiedliwości w innych krajach. – Sowieci byli na waszej ziemi nie tak dawno temu, a to wygląda jak sowiecki komunizm, powrót globalistów – dodał.

Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym rzekomych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa zarzuca mu m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Według śledczych, Ziobro miał popełnić łącznie 26 przestępstw.

ENA ws. Ziobry?

Sędziego Tomasz Grochowicz, który prowadzi sprawę wniosku o europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry, zwrócił się do Prokuratury Krajowej z pytaniem o miejsce pobytu byłego ministra sprawiedliwości. Aby wydać ENA, musi istnieć przesłanka, że osoba ścigana znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Tymczasem Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych.

– Mamy zupełnie przeciwne stanowisko. Uważamy, że nawet gdyby Zbigniew Ziobro przebywał na terenie Stanów Zjednoczonych, to ENA jest zasadny – oznajmił prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. Podkreślił, że decyzja będzie jednak należała do sądu.

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