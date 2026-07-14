Jest pierwszy finalista mundialu

W 20. minucie w polu karnym został sfaulowany Yamal, a nieodpowiedzialnej interwencji dopuścił się Digne. Do ustawionej na 11. metrze piłki podszedł Oyarzabal i wykorzystał okazję. Druga bramka padła w 58 minucie meczu. Do siatki trafił Pedro Porro.

Hiszpania 2:0 Francja

Hiszpanie rozegrali znakomite zawody, ustrzegając się poważnych błędów. Trójkolorowi grali do końca, rzucili się do rozpaczliwych ataków, lecz nie przyniosły one rezultatu. Obie drużyny miały niemal równe posiadanie piłki. Hiszpanie mieli siedm oddanych strzałów, a Francja osiem. Statystyki pokazują, że Hiszpanie byli dokładniejsi w podaniach, natomiast Francuzi przeprowadzili więcej groźnych ataków.

Argentyna albo Anglia

W drugim półfinale zmierzą się piłkarze Anglii i Argentyny. Mecz zostanie rozegrany w Atlancie. Reprezentacje te awansowały do półfinału mistrzostw świata 2026 po emocjonujących meczach. W sobotnich ćwierćfinałach Anglicy pokonali po dogrywce Norwegię 2:1, natomiast obrońcy tytułu z Argentyny również po dodatkowych 30 minutach wygrali ze Szwajcarią 3:1.

Finał mundialu odbędzie się 19 lipca.