Strzały w polskim mieście. Nie żyje mężczyzna z raną postrzałową głowy

We wtorek po godz. 15:00 funkcjonariusze policji z Wejherowa otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie z raną postrzałową głowy. Ranny został przetransportowany w stanie krytycznym do szpitala.

"Obecnie na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone są czynności procesowe. Policjanci zabezpieczają ślady i ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia" – przekazała Interii asp. Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w zdarzeniu, do którego doszło przy ulicy Przemysłowej, nie brały udziału osoby trzecie.

Jak podało przed godz. 20:00 Radio Gdańsk, poszkodowany zmarł w szpitalu.