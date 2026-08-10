Tyle Europa zapłaci za suszę. Astronomiczna kwota

Zdaniem ekspertów, tegoroczne straty spowodowane temperaturami przewyższą dotychczasowe rekordy.

Bank ING podaje, że choćby ograniczony ruch żeglugowy na Renie obniży w tym roku niemiecki produkt krajowy brutto o 0,3 punktu procentowego. Z kolei firma ubezpieczeniowa Allianz przewiduje, że dwutygodniowa fala upałów w czerwcu w podobnym stopniu zmniejszy europejską produkcję gospodarczą, co stanowi znaczący spadek w obliczu faktu, że wzrost gospodarczy strefy euro w tym roku ma wynieść tylko około 1 proc.

Te państwa są najbardziej zagrożone

Jako najbardziej zagrożone państwa wskazuje się Hiszpanię, Francję i Włochy. Jak wskazuje Allianz, do 2030 roku utrata potencjalnego wzrostu gospodarczego może wynieść w przypadku tych państw 5-7 proc.

Hazem Krichene, ekonomista Allianz, przyznaje jednak, że całkowite koszty poniesione w tym roku będą jeszcze wyższe. W pognozie nie uwzględniono bowiem skutków pożarów lasów, susz, powodzi ani takiego zjawiska klimatycznego jak El Niño.

Straty będą rosnąć przez lata. – Można by oczekiwać, że szkody są największe w roku wystąpienia ekstremalnego zjawiska pogodowego, a następnie maleją. Obserwujemy jednak coś przeciwnego – podkreśla ekonomistka Sehrish Usman z Uniwersytetu w niemieckim Mannheim.

Elektrownia jądrowa na Węgrzech wyłączona

Skutki suszy boleśnie odczuły również Węgry. Premier Węgier Peter Magyar poinformował na początku sierpnia, że "z powodu dalszego spadku poziomu wody w Dunaju jedna z dwóch ostatnich jednostek wytwórczych w Elektrowni Jądrowej w Paksie zostanie wyłączona o godz. 1:30 nad ranem".

"W rezultacie moc elektrowni spadnie do zaledwie 240 megawatów, a jutro zostanie ona całkowicie wyłączona po raz pierwszy od 44 lat" – dodał polityk.

Jak przekazał wcześniej Magyar, rządowy zespół ds. obronności obradował do późnych godzin wieczornych i podjął szereg decyzji. Premier Węgier zaznaczył, że konieczne było ponowne ograniczenie mocy elektrowni, która wytwarza obecnie tylko 480 megawatów energii.

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