"Po raz pierwszy od 44 lat". Węgrzy wyłączają elektrownię jądrową

Premier Węgier Peter Magyar poinformował w nocy z soboty na niedzielę, że "z powodu dalszego spadku poziomu wody w Dunaju jedna z dwóch ostatnich jednostek wytwórczych w Elektrowni Jądrowej w Paksie zostanie wyłączona o godz. 1:30 nad ranem".

"W rezultacie moc elektrowni spadnie do zaledwie 240 megawatów, a jutro zostanie ona całkowicie wyłączona po raz pierwszy od 44 lat" – dodał polityk.

Jak przekazał wcześniej Magyar, rządowy zespół ds. obronności obradował do późnych godzin wieczornych w piątek i podjął szereg decyzji. Premier Węgier zaznaczył, że konieczne było ponowne ograniczenie mocy elektrowni, która wytwarza obecnie tylko 480 megawatów energii.

Elektrownia jądrowa może pozostać zamknięta nawet przez kilka tygodni

Węgierska elektrownia jądrowa ma cztery bloki o łącznej mocy wynoszącej około 2000 MW. Moc bloku nr 1 zmniejszono o 254 MW w poniedziałkowy wieczór. Następnego dnia obiekt ograniczył moc bloku nr 3 o 237 MW, natomiast w środę ten sam blok został tymczasowo całkowicie wyłączony. Z kolei w czwartek ograniczono moc bloku nr 2 o połowę.

Elektrownia jądrowa Paks wytwarza prawie połowę energii elektrycznej na Węgrzech i jest jedynym takim obiektem w kraju.

Peter Magyar przyznał w piątek, że po wyłączeniu elektrownia będzie mogła być zamknięta nawet przez kilka następnych tygodni.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa. Jest pozwolenie

Z kolei Polskie Elektrownie Jądrowe otrzymały na początku lipca br. pozwolenie od wojewody pomorskiego na drugi etap prac przygotowawczych. Obejmą one główne prace związane z przygotowaniem przyszłego placu budowy elektrowni jądrowej.

Prace polegają m. in. na niwelacji terenu, zagospodarowaniu obszaru budowy wraz z powstaniem tymczasowych obiektów zaplecza, a także wykonaniu odpowiednich przyłączy do sieci infrastruktury, podała spółka.

"Program energetyki jądrowej konsekwentnie przechodzi z etapu decyzji do etapu realizacji. Każda zakończona procedura oznacza kolejne prace w terenie i przybliża nas do rozpoczęcia zasadniczej budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Państwo skutecznie prowadzi jeden z najbardziej wymagających projektów infrastrukturalnych w swojej historii i konsekwentnie realizuje inwestycję kluczową dla bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz konkurencyjności polskiej gospodarki" – powiedział minister energii Miłosz Motyka, cytowany w komunikacie.