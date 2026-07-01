Polska elektrownia jądrowa. Zapadła kluczowa decyzja

Prace mają polegać m. in. na niwelacji terenu, zagospodarowaniu obszaru budowy wraz z powstaniem tymczasowych obiektów zaplecza, a także wykonaniu odpowiednich przyłączy do sieci infrastruktury, podała spółka. Prace ruszą w lipcu.

"Wkraczamy w newralgiczny etap prac"

"Program energetyki jądrowej konsekwentnie przechodzi z etapu decyzji do etapu realizacji. Każda zakończona procedura oznacza kolejne prace w terenie i przybliża nas do rozpoczęcia zasadniczej budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Państwo skutecznie prowadzi jeden z najbardziej wymagających projektów infrastrukturalnych w swojej historii i konsekwentnie realizuje inwestycję kluczową dla bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz konkurencyjności polskiej gospodarki" – powiedział minister energii Miłosz Motyka, cytowany w komunikacie.

"Wraz z postępem projektu wkraczamy w newralgiczny etap prac, czyli etap powstawania całej infrastruktury placu budowy, będącej krwiobiegiem naszej inwestycji. Wpływa ona bowiem na logistykę, jakość i efektywność działań prowadzonych na etapie budowy. W dużej mierze to właśnie od tego, jak dobrze będziemy przygotowani, zależy realizacja naszych strategicznych celów, a więc budowy bezpiecznej, pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w harmonogramie, założonym budżecie, przy odpowiedniej jakości i z maksymalizacją udziału polskich firm" – dodał prezes PEJ Marek Woszczyk.

Zgodnie z zapowiedziami spółki PEJ, w ramach tego etapu przygotowana zostanie infrastruktura techniczna dla całego placu budowy. Chodzi m.in. o przygotowanie powierzchni pod przyszłe węzły betoniarskie, aby na kolejnych etapach inwestycji produkować potrzebny do budowy obiektu beton. Już teraz natomiast powstanie tzw. tymczasowy węzeł betoniarski, który będzie wykorzystywany do bieżących prac. Na miejscu pojawią się także instalacje wody zarówno pitnej, jak i surowej do celów technicznych oraz kanalizacja. Docelowo ścieki z budowy będą trafiać do nowo wybudowanej oczyszczalni. Całość uzupełnią instalacje elektryczne i oświetlenie, które umożliwią realizację prac zgodnie z założonym harmonogramem.

Ruszył drugi etap. Co obejmuje?

"Obecnie w lokalizacji rozpoczął się drugi etap pogłębionych badań geologicznych, które obejmują lądowy teren, na którym powstaje elektrownia z wyjątkiem wcześniej już przebadanego obszaru bloków energetycznych wraz ze związaną z nimi infrastrukturą. Kontynuowane są także działania związane z pierwszym etapem prac przygotowawczych, polegające głównie na wstępnym wyrównywaniu terenu i zbieraniu warstwy wierzchniej ziemi. Ze względu na szeroki zakres prowadzonych prac i fakt, że będą się one odbywały w różnych miejscach przyszłego placu budowy, spółka PEJ tak zaplanowała prace, że oba etapy będą się mogły odbywać symultanicznie" – czytamy dalej.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w lokalizacji "Lubiatowo-Kopalino" w gminie Choczewo. Za budowę 3 reaktorów o sumarycznej mocy 3750 MWe odpowiedzialne jest amerykańskie konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Inwestorem jest będąca w 100 proc. własnością Skarbu Państwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe.

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