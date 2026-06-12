Są plany drugiej elektrowni jądrowej. Znamy pierwsze daty

– "Istotną zmianą jest to, jak traktujemy udział polskiego przemysłu; to musi być budowa całego łańcucha dostaw. Zgodnie z aktualizacją, udział local content na pierwszym bloku ma wynosić minimum 40 proc., a w kolejnych minimum 70 proc. – powiedział minister energii Miłosz Motyka podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że zaktualizowany dokument zawęża także listę potencjalnych lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej. Preferowane lokalizacje to Bełchatów i Konin, a pozostałe to Kozienice i Połaniec.

– Zakończyliśmy I etap rozmów z potencjalnymi partnerami drugiej elektrowni. Przewidujemy, że wybór partnera i technologii nastąpi w 2027 roku. Zakładamy na dziś, że wybrany partner dokończy badania w obu lokalizacjach, stąd ostateczny wybór lokalizacji w 2028 roku. Pierwsza moc z drugiej elektrowni powinna być dostępna pod koniec następnej dekady – dodał pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna.

Budowa drugiej elektrowni jądrowej

Zaktualizowany PPEJ potwierdza powstanie od 6 do 9 GW bloków jądrowych, przy czym budowa pierwszej elektrowni w gminie Choczewo ma rozpocząć się w 2028 roku, a jej komercyjna eksploatacja ma ruszyć w 2036 roku, natomiast budowa drugiej elektrowni ma się zacząć wstępnie w 2032 roku, a jej eksploatacja w 2040 r.

Jak podkreślił Wrochna, podmiotem, który będzie koordynował prace nad drugą elektrownią jądrową będą Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), chociaż resort widzi też istotną rolę dla PGE, która jest obecna w tych lokalizacjach, dotyczącą analiz technicznych i lokalizacyjnych, nie zakłada natomiast istotnego udziału inwestorskiego PGE.

– Dokument trafi teraz na komitety rządowe. Chcemy, żeby jeszcze w lipcu zaktualizowany PPEJ został przyjęty przez rząd – powiedział Motyka.

Jak zaznaczył, będąca osobnym dokumentem mapa drogowa dla SMR-ów ma zostać zaprezentowana "w ciągu kilku tygodni".

– Szczegóły przedstawimy pod koniec miesiąca, ale ten dokument będzie określał możliwości, jakimi dysponuje państwo w zakresie wsparcia SMR-ów, np. kontrakt różnicowy – zakończył Wrochna.

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