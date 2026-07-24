"Nie można wykluczyć". Dworczyk mówi, co dalej po rozłamie

Dworczyk tłumaczył w piątek (24 lipca) w TVN24, że obecnie nie ma jeszcze szczegółowych planów dotyczących przyszłości politycznej jego środowiska skupionego wokół stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył Morawiecki.

– Nie mamy precyzyjnych planów na przyszłość. Pewne jest to, że chcemy funkcjonować dalej w życiu publicznym – powiedział. Dodał, że jeśli we wtorek zapadną decyzje dotyczące członkostwa jego i innych polityków w PiS, wówczas zostaną podjęte decyzje dotyczące dalszej działalności.

Pytany o możliwość powołania nowej formacji politycznej, odparł, że "nie można wykluczać takiego wariantu", jeśli frakcja Morawieckiego zostanie usunięta z partii. Ocenił również, że w przypadku wykluczenia z klubu parlamentarnego PiS jego współpracownicy "zapewne założą swój klub".

Morawiecki poza PiS. Według Kaczyńskiego "jest po wszystkim"

Dworczyk wyraził nadzieję, że do czasu planowanych na wtorek rozstrzygnięć możliwe będzie jeszcze podjęcie rozmów z kierownictwem PiS. Jak zaznaczył, liczy, że – zgodnie z zapowiedziami Morawieckiego – najbliższe godziny zostaną wykorzystane na próbę zażegnania kryzysu.

Polityk skrytykował również osoby, które – jak mówił – "wywodzą się w znacznej części z Solidarnej i Suwerennej Polski", oceniając, że mają one obecnie duży wpływ na kierunek, w jakim zmierza Prawo i Sprawiedliwość.

Dworczyk: Z żalem obserwuję zmianę polityki partii

Dworczyk zapewnił jednocześnie, że nadal identyfikuje się z PiS i jego programem. Podkreślił, że przez całe życie należał tylko do jednej partii, a największe sukcesy ugrupowanie Kaczyńskiego odnosiło w okresie, gdy było szeroką formacją skupiającą różne środowiska polityczne. Dodał, że z żalem obserwuje zmianę polityki partii.

Europoseł zaznaczył również, że ewentualne usunięcie go z PiS byłoby dla niego decyzją niezrozumiałą, jednak zaakceptuje ją jako wynik kompetencji władz partyjnych.

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