Minister zleca kontrole po wypadku autokaru. Jest też ruch prokuratury

"Łączę się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Składam im wyrazy głębokiego współczucia. Myślami jestem także z osobami poszkodowanymi i wszystkimi, których dotknęła ta tragedia" – napisał na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

"Bezpieczeństwo pasażerów musi być absolutnym priorytetem. Dlatego mimo trwających na bieżąco, wzmożonych kontroli autobusów, zleciłem GITD [Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego – przy. red.] wzmocnione kontrole firm przewozowych i autokarów, ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego pojazdów, czasu pracy i odpoczynku kierowców oraz sposobu przewożenia pasażerów" – poinformował.

"Jestem po rozmowach z GITD i czekam na wyniki kontroli przewoźnika, którego autobus uległ tragicznemu wypadkowi na Węgrzech. Nie ma zgody na kompromisy w kwestii bezpieczeństwa" – zaznaczył.

Śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prowadzić będzie Prokuratura Okręgowa w Krośnie.

Autokar z pielgrzymami wpadł do rowu

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Pojazd wjechał do rowu na autostradzie M3, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. Zginęło 12 osób, a 10 zostało rannych, w tym siedem jest w stanie ciężkim. W autokarze znajdowało się 57 pasażerów i dwóch kierowców. Według wstępnych ustaleń węgierskiej policji, przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy.

Wszyscy podróżni to obywatele Polski, pielgrzymi z okolic Jasła. Wracali do Polski z Medjugorie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że ambasada w Budapeszcie uruchomiła specjalną infolinię: +36 20 472 9502. "Konsul jest w stałym kontakcie ze wszystkimi szpitalami, w których przebywają polscy obywatele. Dzięki temu na bieżąco otrzymujemy informacje o sytuacji poszkodowanych. Będziemy informować, gdy tylko pojawią się nowe, potwierdzone informacje" – zapewniło MSZ.

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