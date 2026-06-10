Pierwsza polska elektrownia jądrowa. Zawarto porozumienie

Jego celem jest zwiększenie udziału lokalnych firm w budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu oraz realizacji inwestycji jej towarzyszących, podała spółka. Dokument wyznacza ramy długofalowej współpracy, która ma przełożyć się na maksymalizację tzw. local content i realne korzyści dla mieszkańców regionu.

Priorytet – inwestycje w Polsce

Strony porozumienia podkreślają, że jednym z jej kluczowych celów jest możliwie szerokie wykorzystanie potencjału gospodarczego Pomorza, w tym zaangażowanie lokalnych przedsiębiorstw i zasobów kadrowych.

"Jednym z naszych priorytetów w projekcie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce jest, aby jak największa część wartości inwestycji pozostała w Polsce, a w szczególności na Pomorzu. Dlatego konsekwentnie budujemy partnerstwa z lokalnym biznesem i samorządami, aby stworzyć warunki do szerokiego udziału pomorskich firm w łańcuchu dostaw. Chcemy, aby mieszkańcy regionu – jako bezpośredni gospodarze tej inwestycji – byli jej największymi beneficjentami zarówno poprzez nowe miejsca pracy, rozwój kompetencji, jak i wzrost gospodarczy" – powiedział wiceprezes PEJ Michał Olszewski, cytowany w komunikacie.

Porozumienie zostało zawarte z licznymi organizacjami reprezentującymi środowisko biznesowe regionu, w tym m.in. Regionalną Izbą Przedsiębiorców NORDA, Pracodawcami Pomorza, Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Forum Pracodawców Północy czy izbami rzemieślniczymi. Wspólne działania mają przyczynić się do tego, aby pomorskie firmy były jak najlepiej przygotowane do udziału w łańcuchu dostaw dla inwestycji jądrowej, wymieniono.

Co obejmuje współpraca?

Kluczowe obszary współpracy obejmują m.in. organizację regularnych spotkań z przedsiębiorcami, wymianę wiedzy i doświadczeń, rozwój kompetencji pracowników oraz wsparcie firm w tworzeniu konsorcjów, które zwiększą ich konkurencyjność przy realizacji dużych kontraktów.

Szczególny nacisk położono na rozwój kadr i kompetencji w regionie – w tym identyfikację potrzeb szkoleniowych oraz tworzenie programów edukacyjnych dostosowanych do wymagań sektora jądrowego. Dzięki temu mieszkańcy Pomorza będą mogli bezpośrednio korzystać z nowych możliwości zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego.

Podpisane porozumienie tworzy spójny system współpracy informacyjnej i organizacyjnej pomiędzy PEJ a regionalnym środowiskiem gospodarczym. Dzięki temu Pomorze ma szansę stać się jednym z głównych beneficjentów rozwoju krajowego programu energetyki jądrowej -zarówno na etapie budowy, jak i wieloletniej eksploatacji elektrowni.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o łącznej mocy zainstalowanej 3,75 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

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