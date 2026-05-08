Pierwsza polska elektrownia jądrowa. Wiadomo, co z lokalizacją

Raport – pierwszy tego typu w Polsce – stanowi wstępną ocenę wybranej lokalizacji pod kątem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz uznania terenu za nadający się pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej.

Wydana przez prezesa PAA opinia potwierdza, że spółka PEJ przeprowadziła pełną wstępną ocenę wskazanych w przepisach obszarów badawczych, w sposób prawidłowy opisała ich wyniki oraz wykazała, że na terenie lokalizacji planowanej elektrowni jądrowej nie występują czynniki uniemożliwiające jej budowę i późniejszą eksploatację. W każdym z analizowanych aspektów lokalizacja umożliwia również zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, podano.

"Bardzo ważny krok w procesie budowy"

"Wydana przez prezesa Państwowej Agencji Atomistyki opinia dotycząca lokalizacji to kolejny bardzo ważny krok w procesie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Opinia potwierdza, że lokalizacja przyszłej elektrowni umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, a na jej terenie nie występują czynniki uniemożliwiające jej budowę i eksploatację. Jesteśmy coraz bliżej realizacji największej inwestycji w historii polskiej energetyki. Atom będzie jednym z fundamentów transformacji i siły naszej gospodarki" – powiedział minister energii Miłosz Motyka, cytowany w komunikacie.

"Wydanie przez prezesa PAA opinii do Wstępnego Raportu Lokalizacyjnego to ważna informacja dla projektu. Prezes PAA zweryfikował przedstawioną przez inwestora ocenę terenu i uznał, że lokalizacja Lubiatowo-Kopalino nadaje się jako lokalizacja obiektu, którego głównym elementem będzie trójblokowa elektrownia jądrowa. Teraz czekamy na kolejny krok, czyli ocenę szczegółową Raportu Lokalizacyjnego" – dodał pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna.

W poddanym ocenie prezesa PAA raporcie liczącym blisko 700 stron przeanalizowano i oceniono teren lokalizacji, biorąc pod uwagę szereg obszarów badawczych, w tym: warunki geologiczne, sejsmiczne, tektoniczne, geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne, hydrologiczne i meteorologiczne. Badano również zdarzenia zewnętrzne będące skutkiem działalności człowieka i przyrody, gęstość zaludnienia i sposób zagospodarowania tego terenu oraz możliwości realizacji planów postępowania awaryjnego w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na tym terenie, wskazano.

"Bazą do przygotowania Wstępnego Raportu Lokalizacyjnego był materiał zebrany przez naszych ekspertów w ramach bezprecedensowych badań lokalizacyjnych i środowiskowych związanych z realizowaną inwestycją. W energetyce jądrowej nie ma dróg na skróty, a bezpieczeństwo jest priorytetem. Zgodnie bowiem z ustawą Prawo atomowe obiekt jądrowy może być zlokalizowany jedynie na takim terenie, który umożliwia m.in. zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej i ochrony fizycznej podczas rozruchu, eksploatacji oraz likwidacji obiektu" – podkreślił prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk.

"Rozwiązanie wpłynie pozytywnie na harmonogram projektu"

Uzyskanie opinii prezesa PAA do Wstępnego Raportu Lokalizacyjnego jest o tyle istotne, że po wejściu w życie procedowanej w Sejmie zmiany specustawy jądrowej będzie ona stanowić jeden z dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie przez prezesa PAA zezwolenia na wykonanie kwalifikowanych wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej. To rozwiązanie wpłynie pozytywnie na harmonogram projektu i pozwoli wcześniej wykonać część prac budowlanych, podkreślono w materiale.

Polskie Elektrownie Jądrowe wskazały Lubiatowo-Kopalino jako preferowaną lokalizację w 2021 roku. Możliwość realizacji inwestycji w tym miejscu potwierdzona została uzyskaniem m.in. decyzji środowiskowej, zasadniczej i lokalizacyjnej. Spółka posiada również pozwolenie na prace przygotowawcze, które ruszyły jesienią 2025 roku, przypomniano.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o łącznej mocy zainstalowanej 3,75 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

