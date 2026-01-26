Polacy chcą elektrowni jądrowych. Nowy sondaż

Najnowsze badanie na ten temat, przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Energii, wskazuje, że niemal 80 proc. Polaków akceptuje budowę takiej inwestycji w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Tak Polacy postrzegają energetykę jądrową

"Polki i Polacy postrzegają energetykę jądrową jako bezpieczny i potrzebny element miksu energetycznego. Potwierdzają to najnowsze badania wykonane na nasze zlecenie. Poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w Polsce wynosi ponad 90 proc. i jest niezwykle stabilne, a jednocześnie blisko 80 proc. badanych akceptuje budowę takiej jednostki w swoim sąsiedztwie. Wyniki, które prezentujemy, świadczą o dojrzałym podejściu do transformacji energetycznej. Energetyka jądrowa stanie się niezwykle ważnym element naszego bezpieczeństwa energetycznego i stabilizatorem cen energii" – powiedział minister energii Miłosz Motyka, cytowany w komunikacie.

"Badania pokazują, że mamy ważny i utrzymujący się z roku na rok społeczny mandat, który pozwala nam konsekwentnie realizować ambitny polski program jądrowy. W 2026 roku uruchomiliśmy pierwsze środki finansowe na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Stabilność i zasadność tego przedsięwzięcia potwierdza zgoda Komisji Europejskiej, którą uzyskaliśmy w rekordowo krótkim czasie. Równolegle rozwijamy krajowe kompetencje i angażujemy polskie firmy w organizowany łańcuch dostaw" – dodał sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna.

Zdecydowane poparcie dla atomu

Badanie przeprowadzone na przełomie listopada i grudnia 2025 roku pokazuje, że 91,9 proc. respondentów popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce, przy czym 69,2 proc. poparcie dla atomu wyraża zdecydowanie. Przeciwko jest jedynie 5,4 proc. badanych. 79,9 proc. badanych zgodziłoby się na budowę elektrowni jądrowej w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, a przeciwnego zdania jest 17,4 proc.

Wysoki wskaźnik akceptacji dla lokalizacji inwestycji – na poziomie około 80 proc. – utrzymuje się na podobnym poziomie jak w 2024 roku. Liczba głosów przeciwnych systematycznie spada – od 2023 roku maleje o około 2 pkt proc. rocznie, podano również.

Ogólnopolskie badanie na zlecenie Ministerstwa Energii zostało zrealizowane przez agencję badawczą ASM Research Solutions Strategy w dniach 24 listopada – 8 grudnia 2025 r., metodą CATI (wywiady telefoniczne) na grupie 2000 Polaków w wieku 15-75 lat.

