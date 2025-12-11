Pierwsza elektrownia atomowa w Polsce. Banki uruchomiły lawinę

W trwającym od września do grudnia br. procesie badania rynku udział wzięło ponad 30 największych instytucji finansowych z Europy, w tym z Polski oraz Azji i Ameryki Północnej. Dla wszystkich zainteresowanych banków zorganizowano spotkanie inicjujące, a następnie z większością z nich przeprowadzono indywidualne rozmowy.

W trakcie trzymiesięcznego tzw. market sounding przedstawiciele PEJ wspólnie z doradcą finansowym udzielili ponad 300 odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. notyfikowanego do Komisji Europejskiej mechanizmu wsparcia, dotychczasowego dialogu z agencjami kredytów eksportowych, harmonogramu realizacji prac czy też kwestii związanych z bezpieczeństwem jądrowym.

– Wyniki przeprowadzonego badania są bardzo optymistyczne i w wymierny sposób potwierdzają chęć zaangażowania się w nasz projekt zarówno polskich, jak i międzynarodowych banków. Informacje, które pozyskaliśmy w trakcie sfinalizowanego właśnie procesu, pozwolą nadać strukturze finansowania projektu ostateczny kształt. Zakończenie market sounding z sukcesem wieńczy tym samym zaplanowane na ten rok prace nad zapewnianiem finansowania dla projektu – powiedział prezes PEJ Marek Woszczyk.

Pierwsza polska elektrownia atomowa. Banki stoją w kolejce

W sumie PEJ otrzymały 26 wstępnych ofert, które uzupełnią zebrane wcześniej deklaracje chęci zaangażowania się w projekt ze strony agencji kredytów eksportowych. Posiadane już przez PEJ listy intencyjne od 11 agencji opiewają na ok. 100 mld zł.

Struktura finansowania projektu elektrowni jądrowej w gminie Choczewo zakłada, że finansowanie dłużne będzie stanowiło 70 proc. kosztu inwestycji, a pozostała część zostanie zapewniona ze środków własnych budżetu państwa.

Kolejnym krokiem będzie badanie due diligence polegające na analizie przedinwestycyjnej umożliwiającej złożenie wiążących ofert zarówno przez agencje kredytów eksportowych, jak i banki komercyjne oraz rozpoczęcie negocjacji dokumentacji kredytowej.

Finansowanie budowy. Komisja Europejska dała zielone światło

We wtorek (9 grudnia) Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Decyzja zapadła w rekordowo krótkim czasie i, co ważne, zgodnie z oczekiwaniami strony polskiej. Zielone światło ze strony Komisji Europejskiej otwiera tym samym drogę do uruchomienia finansowania projektu.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o łącznej mocy zainstalowanej 3,75 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

