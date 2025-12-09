Kiedy ruszy budowa elektrowni jądrowej? Tusk ujawnił ważne informacje

Premier Donald Tusk, który zabrał głos przed posiedzeniem rządu, poinformował, że „jeszcze trwają drobne formalności, ale dosłownie za chwilę będziemy mieli oficjalne potwierdzenie, że Komisja Europejska wyraża zgodę na pomoc publiczną na budowę elektrowni jądrowej w Polsce”.

Szef rządu zauważył, że „brzmi to technicznie”, pozwoli na to, by budowa „mogła ruszyć z kopyta i to jeszcze w grudniu”.

Donald Tusk przekazał, że zabezpieczono środki finansowe w całości, czyli 60 mld zł.

– Już w grudniu, czyli jeszcze w tym roku, pierwsze 4,6 mld zł w papierach skarbowych (...) trafi już do zainteresowanego podmiotu. To znaczy budowa rusza – przekazał.

Szef rządu, mówiąc o zgodzie Komisji Europejskiej, powiedział, że był to „warunek absolutnie niezbędny i wcale nie taki łatwy do uzyskania”. – Rzeczywiście będziemy mogli tę budowę rozpocząć z odpowiednim impetem, tak żeby prąd z pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce popłynął możliwie szybko – dodał.

TVP Info informowało wcześniej we wtorek, że Komisja Europejska wyraziła zgodę na finansowanie budowy elektrowni atomowej w Polsce.

Czytaj też:

Elektrownia jądrowa w Polsce. To może zrobić BrukselaCzytaj też:

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Podpisano ważne porozumienie