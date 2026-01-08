"To budzi absmak". Nawrocki uderza w Czarzastego

Kanał Zero zorganizował spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego oraz byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Goście mówili m.in. o kampanii wyborczej z ubiegłego roku oraz o bieżącej polityce.

Nawrocki uderza w Czarzastego

Obecny prezydent nawiązał w pewnym momencie do słynnej już wypowiedzi marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o blokowaniu projektów ustaw, które będą "populistyczne".

– Zobaczcie sytuację, w której dzisiaj drugą najważniejszą osobą w państwie, oczywiście zgodnie z rygorami polskiej demokracji, już zostawiam to, że jest postkomunista, nie chcę o tym dyskutować, jest człowiek, który dostał 20 tysięcy głosów i przegrał z człowiekiem ze swojej listy z ostatniego miejsca – zaczął Nawrocki.

– Człowiek z poparciem 20 tysięcy głosów zostaje drugą osobą w państwie, oczywiście w ramach koalicyjnych układanek, dyskusji. Reprezentuje partię, która ma marginalne poparcie, i wszystko jest oczywiście zgodnie z demokracją, ja tego nie kwestionuję jako prezydent Polski, ale zwykli Polacy, tacy jak ja i jak wielu z nas (...) budzi to pewien absmak – mówił dalej.

Narworcki ocenił, że zapowiedź "marszałkowskiego weta" jest absurdalna.

– Oto wychodzi człowiek, nie tylko postkomunista, ale z poparciem 20 tysięcy głosów i mówi do człowieka, który ma 10,5 miliona głosów w wyborach bezpośrednich, że będzie korzystał z weta, którego nie ma, w stosunku do jego inicjatywy ustawodawczej – powiedział.

Przypomnijmy, że Sejm wybrał 18 listopada br. współprzewodniczącego Nowej Lewicy bezwzględną większością głosów. W głosowaniu udział wzięło 447 posłów. "Za" było 236, "przeciw" 209, od głosu wstrzymało się dwóch. Włodzimierz Czarzasty był jedynym kandydatem. Po ogłoszeniu wyników przez wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego, posłowie PiS zaczęli skandować "precz z komuną".

