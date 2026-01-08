Prezydent spotka się z protestującymi rolnikami. "Chce pomóc"

9 stycznia rolnicy z całego kraju przyjadą do Warszawy zaprotestować przeciwko umowie Unii Europejskiej z Mercosur. Protest rozpocznie się o godz. 11:00 na placu Defilad, skąd ruszy przemarsz przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (al. Ujazdowskie 1/3).

Organizatorzy zgłosili zgromadzenie publiczne w formie przemarszu, którego częścią ma być wjazd ciągników. W przypadku braku zezwolenia na wjazd ciągników do miasta, manifestujący mogą zablokować wjazdy do Warszawy.

Prezydent Nawrocki spotka się z protestującymi rolnikami

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że w piątek o godz. 10:00 prezydent Karol Nawrocki spotka się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami protestujących rolników, środowisk rolniczych.

– Pan prezydent chce prowadzić dialog i chce pomóc polskim rolnikom, razem z nimi budować odpowiedzialność za polskie bezpieczeństwo żywnościowe. Pan prezydent ma nadzieję, że również rząd chce ten dialog prowadzić – stwierdził Bogucki.

Zmiany w umowie z Mercosur?

Sprzeciw wobec umowy UE z Mercosur podtrzymują Polska, Francja i Węgry. Nadal nie jest jasne stanowisko Włoch. Według medialnych doniesień, włoski rząd zmienił kurs i jest gotowy poprzeć umowę o wolnym handlu między UE a krajami Ameryki Południowej. Mniejszość blokującą stanowią co najmniej cztery państwa reprezentujące co najmniej 35 proc. ludności Unii Europejskiej.

Głosowanie nad umową z Mercosur odbędzie się w piątek w gronie ambasadorów państw członkowskich UE. Ma ono utorować drogę do ostatecznego podpisania dokumentu w poniedziałek 12 stycznia. – Chcielibyśmy zablokować tę umowę, takie jest stanowisko polskiego rządu od początku, ale widząc problem ze zbudowaniem mniejszości blokującej, musimy wypracować jak najlepsze zabezpieczenia rolników na przyszłość i to się w tej chwili dzieje – mówił w środę minister rolnictwa Stefan Krajewski.

Polityk PSL ujawnił, że UE "ma powrócić do bardziej restrykcyjnego zapisu" dotyczącego klauzuli ochronnej. Według niego ostatecznie mechanizm będzie uruchamiany, gdy ceny tzw. produktów wrażliwych spadną o 5 proc., a nie o 8 proc.

