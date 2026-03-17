Wybuchł spór o OZE. Tyle energii Polska pozyskuje ze źródeł odnawialnych

Produkcja z węgla (kamiennego i brunatnego) stanowiła w ostatnim miesiącu 65,92 proc., całości, zaś z OZE (tj. wodnych, wiatrowych i innych odnawialnych) – 19,74 proc., wynika z danych PSE.

W okresie styczeń-luty 2026 r. odnotowano wzrost produkcji o 2,59 proc., r/r do 31,93 TWh.

Krajowe zużycie energii elektrycznej wzrosło o 5,22 proc., w skali roku i wyniosło 15,21 TWh w lutym 2026 r. Narastająco w okresie styczeń-luty krajowe zużycie wzrosło o 7,43 proc., r/r do 32,19 TWh.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Wielki spór o OZE. Czarnek komentuje sprawę paneli

Kilka dni temu europoseł PSL Krzysztof Hetman ujawnił, że jako sąsiad Przemysława Czarnka wie, że ten ma na swoim dachu panele fotowoltaiczne. Miał je założyć, gdy w Polsce rządziło PiS. Sprawa stała się jedną z najczęściej komentowanych przez internautów i polityków koalicji rządowej.

O sprawę fotowoltaiki Czarnek był już pytany wielokrotnie. Za każdym razem odpowiadał, że pozbędzie się instalacji. Podczas poniedziałkowej konferencji, na której zapowiedział złożenie uchwały wzywającej rząd Donalda Tuska do przedstawienia planu wyjścia z ETS, polityk PiS powiedział, kiedy zamierza zrealizować swoją zapowiedź.

– Tak jak powiedziałem wielokrotnie, zdemontuję to świństwo, jak tylko mi się to spłaci i jak tylko wyjdę – w zasadzie nie ja, tylko moja żona – z tego okresu trwałości projektu – zapewnił.

Prezydent zażądał wyjścia z ETS

Kolejny głośny spór dotyczy kwestii ETS. Prezydent Karol Nawrocki przesłał do premiera Tuska jasne stanowisko w sprawie obciążającego Polaków unijnego podatku ETS. Zdaniem głowy państwa najbardziej racjonalnym rozwiązaniem z punktu widzenia gospodarczego i strategicznego Europy byłoby odejście od unijnego systemu.

Unijny ETS (European Union Emissions Trading System) to system handlu emisjami dwutlenku węgla, a w praktyce podatek za produkcję energii elektrycznej z paliw kopalnych. Obłożeni są nim wytwórcy energii, a więc w praktyce płacą go konsumenci, czyli odbiorcy tej energii. Od 2028 roku w Polsce ma obowiązywać ETS 2. Danina ta, gdyby jej wprowadzenie nie zostało powstrzymane, obciąży cały transport i ogrzewanie indywidualne budynków.

Czytaj też:

PiS: Wychodzimy z ETS. Węgiel, atom, OZE jako uzupełnienieCzytaj też:

"Skoordynowane działanie". Nawrocki spotkał się z Czarnkiem