Jak chcą głosować Polacy? Oto najnowszy sondaż

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to do Sejmu dostałoby się pięć partii. Swoich posłów wprowadziłyby: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Nowa Lewica oraz Korona Grzegorza Brauna. Różnica między PiS a KO wynosi 5,6 punktów procentowych. Dla formacji Kaczyńskiego nowy sondaż przynosi jednak również niepokojące informacje – okazuje się, że zsumowane poparcie dla Konfederacji i Korony przewyższa wynik PiS.

PiS goni KO

Pierwsze miejsce w badaniu zajęła Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 29,3 proc. badanych.Z sondażu dla Polsat News zrealizowanego przez pracownię IBRiS wynika, że na drugie w zestawieniu Prawo i Sprawiedliwość planuje oddać głos 23,7 proc. badanych. Podium zamyka Konfederacja, którą popiera obecnie 13,4 proc. respondentów.

Do Sejmu dostałyby się jeszcze dwa ugrupowania. Na Nową Lewicę zagłosowałoby 8,1 proc. ankietowanych i niemalże tyle samo – bo równo 8,0 proc. – na Koronę Grzegorza Brauna.

Zsumowane poparcie dla Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej wynosi 21,4 proc., co oznacza, że tzw. prawica antysystemowa uzyskuje wspólnie lepszy wynik niż PiS.

PSL pod progiem

Progu wyborczego nie przekraczają jednak ludowcy, partia Razem oraz Polska 2050. Na PSL zagłosowałoby 4,2 proc. Polaków, na Razem – 2,9 proc., a na Polskę 2050 – 1,5 proc.

Frekwencja wyniosłaby 64,7 proc. Najniższa chęć wzięcia udziału w głosowaniu jest grupie najmłodszych badanych (47,3 proc.), a najwyższa wśród osób powyżej 70 lat (73,4 proc.).

Sondaż został przeprowadzony na ogólnopolskiej próbie 1000 osób w dniach 29 maja-2 czerwca 2026 roku. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo, czyli CATI.

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