Partia Tuska reprezentuje prawicowych wyborców? Zaskakujące wyniki sondażu

W sondażu SW Research dla portalu rp.pl, ankietowanych zapytano, która partia – ich zdaniem – najlepiej reprezentuje wyborców o poglądach prawicowych.

Która partia najlepiej reprezentuje prawicowych wyborców? Zaskakujący wynik KO

22,2 proc. badanych – najwięcej – wskazało na PiS.

Na drugim miejscu znalazła się Konfederacja, którą wybrało 16 proc. respondentów.

Zaskakujący może być wynik Koalicji Obywatelskiej. 13,9 proc. badanych wskazało na ugrupowanie Donalda Tuska. Tym samym KO zamyka podium w sondażu.

Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna wybrało 9,2 proc. ankietowanych.

PSL jako najlepszego reprezentanta wyborców o prawicowych poglądach wskazało 4,7 proc. uczestników sondażu.

Polskę 2050 wybrało z kolei 4 proc. badanych.

3,4 proc. ankietowanych uważa, że wyborców prawicowych najlepiej reprezentuje inna partia.

26,7 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Szczegóły sondażu

Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research, komentując wyniki sondażu, zwrócił uwagę, iż "opinię, że PiS najlepiej reprezentuje osoby o prawicowych poglądach częściej wyrażają kobiety (25 proc.) niż mężczyźni (19 proc.)". "Odsetek respondentów podzielających taką opinię wzrasta wraz z wiekiem (10 proc. – najmłodsi, 25 proc. – najstarsi). Partię Jarosława Kaczyńskiego za najlepiej reprezentującą prawicowych wyborców uważa co trzecia osoba z wykształceniem zasadniczym zawodowym (34 proc.) i częściej niż co czwarty badany o dochodach mieszczących się w granicach 3001 zł – 5000 zł netto (26 proc.)" – dodał.

Wśród wyborców w wieku 18-24 lata Konfederację jako najlepszego reprezentanta prawicowych poglądów wskazało 32,1 proc. ankietowanych. PiS wybrało 10,1 proc. uczestników sondażu. W tej grupie wiekowej PiS przegrywa również z KO, na którą wskazało 12 proc. najmłodszych wyborców.

Z kolei wśród uczestników sondażu powyżej 50. roku życia KO jest uważana za lepszego reprezentanta prawicy niż Konfederacja (17,3 proc. do 10,8 proc.).

Konfederacja jest najczęściej wskazywana jako partia najlepiej reprezentująca wyborców prawicowych w największych miastach (powyżej 500 tys.). W miastach liczących od 200 do 499 tys. mieszkańców za PiS plasuje się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (19,3 proc. wskazań).

Wśród mieszkańców z największych miast Konfederacja uzyskuje 24,6 proc. wskazań. PiS – 18,5 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21-22 lipca 2026 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

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