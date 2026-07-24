Ujawniono wewnętrzne sondaże PiS. Tyle poparcia ma partia Morawieckiego

"Newsweek" informuje, że przed czwartkowym spotkaniem Jarosława Kaczyńskiego, analizowano wewnętrzne sondaże PiS.

"Z badań, które w centrali partii uznawano za wiarygodne, wynikało, że spodziewana partia Mateusza Morawieckiego mogłaby dziś liczyć na do 3 proc. poparcia. W obozie byłego premiera przywoływane są badania wskazujące na 6-7 proc. i wielką popularność samego Morawieckiego w elektoracie PiS" – czytamy.

Ujawniono wewnętrzny sondaż PiS. Tyle poparcia miałaby partia Morawieckiego

Jednak – według doniesień portalu tygodnika – w ostatnich dniach spłynęły wyniki kolejnych badań. "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego w sondażu dla PiS zanotował 2,8 proc. poparcia. "PiS miało tracić na rzecz »Rozwoju Plus« 0,7 pkt proc. To bardzo niewiele" – zauważył serwis.

"Analizy sondaży ułatwiły prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu utrzymanie kursu na wyrzucenie Mateusza Morawieckiego z PiS" – wskazuje "Newsweek".

Wyniki sondaży dla WP i "Super Expressu"

Według opublikowanego kilka dni temu sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, łącznie 67,8 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie zagłosowałoby na partię Mateusza Morawieckiego, z czego opcję "zdecydowanie nie" wskazało 55,1 proc. badanych, a "raczej nie" – 12,7 proc.

17,8 proc. Polaków wyraziło chęć oddania głosu na ugrupowanie byłego premiera, z czego opcję "zdecydowanie tak" wybrało 1,6 proc. pytanych, a odpowiedź "raczej tak" – 16,2 proc.

14,4 proc. respondentów odpowiedziało "nie wiem/ trudno powiedzieć".

Z kolei z sondażu Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" wynika, że PiS może liczyć na poparcie na poziomie 25,41 proc.

Jednak w wariancie, kiedy ankietowani mieliby jeszcze do wyboru partię "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego, to zyskałaby ona poparcie na poziomie 2,33 proc.

"Super Express" ocenia, że "choć to wynik poniżej progu wyborczego, polityczny koszt dla PiS okazuje się ogromny", bo poparcie dla PiS spada do poziomu 23,80 proc. Oznacza to stratę o 1,61 pkt. proc.

Spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim bez efektów

W czwartek w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego premiera Mateusza Morawieckiego. W spotkaniu wzięli udział także poseł Jacek Sasin i sekretarz generalny PiS Piotr Milowański. Rozmowy trwały niemal trzy godziny, jednak nie przyniosły żadnych efektów.

O godz. 12:00 w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie.

Minął termin ultimatum dla polityków PiS

W ubiegłą środę kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale swoich działaczy – pod groźbą wykluczenia z partii – do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania, czyli m.in. "Rozwój Plus" i "Po pierwsze Polska".

Termin na podjęcie decyzji przez polityków PiS upłynął w czwartek 23 lipca przed północą.

Jacek Sasin już pierwszego dnia – w ubiegłą środę – ogłosił, że jego stowarzyszenie – "Po pierwsze Polska" – zakończyło działalność. Mateusz Morawiecki zadeklarował natomiast, że jest w PiS i chce pozostać w obozie patriotycznym, przy czym sygnalizował, że nie zamierza rezygnować z działalności stowarzyszenia "Rozwój Plus".

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