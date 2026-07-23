Rozłam w PiS coraz bliżej? Kaczyński wygłosi oświadczenie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w piątek o godz. 12:00 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie wygłosi oświadczenie.

Ultimatum dla polityków PiS. Albo partia, albo stowarzyszenie

W ubiegłą środę władze PiS nakazały działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń – jak mówił Rafał Bochenek – "prowadzących działalność polityczną", w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego – "Rozwój Plus" i Jacka Sasina – "Po pierwsze Polska". Jacek Sasin podporządkował się decyzji władz partii. Mateusz Morawiecki stwierdził zaś, że budowa wielkiej Polski jest i pozostanie celem stowarzyszenia Rozwój Plus.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek informował w ubiegłą środę, że "członkowie PiS nie powinni również uczestniczyć w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach realizowanych przez takie organizacje, chyba że są to organizacje, które działają za zgodą władz partii".

– Zgodnie z decyzją kierownictwa PiS, członkowie PiS którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu siedmiu dni – poinformował.

Politycy PiS mają czas na przesłanie oświadczenia do czwartku przed północą.

Spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim. Nie przyniosło efektów

W czwartek w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego premiera Mateusza Morawieckiego. W spotkaniu wzięli udział także Jacek Sasin i sekretarz generalny partii Piotr Milowański. Rozmowy trwały niemal trzy godziny, ale nie przyniosły żadnych efektów.

Rafał Bochenek, rzecznik PiS, przekazał po spotkaniu, że "rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej".

"Wszyscy parlamentarzyści w naszym środowisku politycznym mają te same prawa, ale także obowiązki. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii obowiązuje do końca dnia. Pan prezes Jarosław Kaczyński od zawsze podkreśla, że jedność środowisk patriotycznych jest gwarancją dobrej przyszłości naszej Ojczyzny" – dodał rzecznik PiS.

Z kolei Piotr Muller, europoseł, członek stowarzyszenia "Rozwój Plus" oświadczył na platformie X, że "chcemy porozumienia, nie upokorzenia". "Silnego PiS, a nie partii coraz mniejszej i zamkniętej" – dodał. Piotr Muller podkreślił, że stowarzyszenie "Rozwój Plus" nie zgadza się "na podpisywanie lojalek czy wymuszanie podpisów".

W kolejnym wpisie Rafał Bochenek przekazał, że podczas dzisiejszego spotkania z byłym premierem Mateuszem Morawieckim prezes PiS Jarosław Kaczyński "złożył szereg kompromisowych propozycji, w tym: nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia »Rozwój Plus« do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem". "Ta propozycja również nie uzyskała akceptacji" – podkreślił.

Rzecznik PiS poinformował, że "rozmowy nie doprowadziły do pozytywnego finału także z uwagi na to, iż wiceprezes Mateusz Morawiecki nie przystał na równe traktowanie wszystkich posłów w klubie, chcąc jednocześnie zastrzec dla siebie szczególne warunki funkcjonowania w partii".

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