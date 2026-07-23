Fiasko rozmów Kaczyńskiego z Morawieckim. Ujawniono szczegóły

Rafał Bochenek, rzecznik prasowy PiS, poinformował na platformie X, że podczas dzisiejszego spotkania z byłym premierem Mateuszem Morawieckim prezes PiS Jarosław Kaczyński "złożył szereg kompromisowych propozycji, w tym: nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia »Rozwój Plus« do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem". "Ta propozycja również nie uzyskała akceptacji" – podkreślił.

Fiasko rozmów Kaczyńskiego z Morawieckim

Rzecznik PiS poinformował, że "rozmowy nie doprowadziły do pozytywnego finału także z uwagi na to, iż wiceprezes Mateusz Morawiecki nie przystał na równe traktowanie wszystkich posłów w klubie, chcąc jednocześnie zastrzec dla siebie szczególne warunki funkcjonowania w partii".

"Tylko PiS w jedności, z ambitnym programem i konkretnymi prorozwojowymi projektami może odsunąć Tuska od władzy" – napisał.

Kaczyński podpisał oświadczenie o przynależności do partii

Rafał Bochenek przekazał, że "pan prezes Jarosław Kaczyński – jak każdy członek PiS dobrze życzący Polsce – podpisał oświadczenie o przynależności do partii".

"Siła w jedności Patriotów! Działajmy razem" – zakończył.

W spotkaniu, które w czwartek odbyło się w siedzibie partii, oprócz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz byłego premiera Mateusza Morawieckiego, wzięli udział także Jacek Sasin i sekretarz generalny PiS Piotr Milowański. Rozmowy trwały niemal trzy godziny.

Ultimatum dla polityków PiS. Czas mija w czwartek

W ubiegłą środę władze PiS nakazały działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń – jak mówił Rafał Bochenek – "prowadzących działalność polityczną", w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego – "Rozwój Plus" i Jacka Sasina – "Po pierwsze Polska". Jacek Sasin podporządkował się decyzji władz partii. Mateusz Morawiecki stwierdził zaś, że budowa wielkiej Polski jest i pozostanie celem stowarzyszenia Rozwój Plus.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek informował w ubiegłą środę, że "członkowie PiS nie powinni również uczestniczyć w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach realizowanych przez takie organizacje, chyba że są to organizacje, które działają za zgodą władz partii".

– Zgodnie z decyzją kierownictwa PiS, członkowie PiS którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu siedmiu dni – poinformował.

Czas na przesłanie oświadczenia mija dziś (w czwartek) przed północą.

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