Fiasko rozmów Kaczyńskiego z Morawieckim. Ujawniono szczegóły
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Fiasko rozmów Kaczyńskiego z Morawieckim. Ujawniono szczegóły

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Jarosław Kaczyński i Rafał Bochenek
Jarosław Kaczyński i Rafał Bochenek Źródło: PAP / Marcin Obara
Rafał Bochenek poinformował, że Jarosław Kaczyński przedstawił Mateuszowi Morawieckiemu szereg kompromisowych propozycji. Były premier je jednak odrzucił.

Rafał Bochenek, rzecznik prasowy PiS, poinformował na platformie X, że podczas dzisiejszego spotkania z byłym premierem Mateuszem Morawieckim prezes PiS Jarosław Kaczyński "złożył szereg kompromisowych propozycji, w tym: nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia »Rozwój Plus« do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem". "Ta propozycja również nie uzyskała akceptacji" – podkreślił.

Fiasko rozmów Kaczyńskiego z Morawieckim

Rzecznik PiS poinformował, że "rozmowy nie doprowadziły do pozytywnego finału także z uwagi na to, iż wiceprezes Mateusz Morawiecki nie przystał na równe traktowanie wszystkich posłów w klubie, chcąc jednocześnie zastrzec dla siebie szczególne warunki funkcjonowania w partii".

"Tylko PiS w jedności, z ambitnym programem i konkretnymi prorozwojowymi projektami może odsunąć Tuska od władzy" – napisał.

Kaczyński podpisał oświadczenie o przynależności do partii

Rafał Bochenek przekazał, że "pan prezes Jarosław Kaczyński – jak każdy członek PiS dobrze życzący Polsce – podpisał oświadczenie o przynależności do partii".

"Siła w jedności Patriotów! Działajmy razem" – zakończył.

W spotkaniu, które w czwartek odbyło się w siedzibie partii, oprócz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz byłego premiera Mateusza Morawieckiego, wzięli udział także Jacek Sasin i sekretarz generalny PiS Piotr Milowański. Rozmowy trwały niemal trzy godziny.

Ultimatum dla polityków PiS. Czas mija w czwartek

W ubiegłą środę władze PiS nakazały działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń – jak mówił Rafał Bochenek – "prowadzących działalność polityczną", w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego – "Rozwój Plus" i Jacka Sasina – "Po pierwsze Polska". Jacek Sasin podporządkował się decyzji władz partii. Mateusz Morawiecki stwierdził zaś, że budowa wielkiej Polski jest i pozostanie celem stowarzyszenia Rozwój Plus.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek informował w ubiegłą środę, że "członkowie PiS nie powinni również uczestniczyć w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach realizowanych przez takie organizacje, chyba że są to organizacje, które działają za zgodą władz partii".

– Zgodnie z decyzją kierownictwa PiS, członkowie PiS którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu siedmiu dni – poinformował.

Czas na przesłanie oświadczenia mija dziś (w czwartek) przed północą.

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Opracowała: Lidia Lemaniak
Źródło: DoRzeczy.pl / x.com
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