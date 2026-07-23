Co się działo na spotkaniu Kaczyńskiego z Morawieckim? Ujawniono kulisy

W spotkaniu, oprócz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz byłego premiera Mateusza Morawieckiego, wzięli udział także Jacek Sasin i sekretarz generalny PiS Piotr Milowański.

Co się działo podczas spotkania Kaczyńskiego z Morawieckim?

Wirtualna Polska donosi, że podczas rozmowy były premier nie podpisał oświadczenia – tzw. lojalki – o pozostaniu w Prawie i Sprawiedliwości oraz nie zgodził się na rozwiązanie stowarzyszenia "Rozwój Plus".

– Posłowie, którzy przystąpili do "Rozwoju Plus", mają jeszcze szansę się wycofać. Z częścią z nich planowane są spotkania na Nowogrodzkiej. Niektórzy dostali pilne wezwanie – powiedziało serwisowi jedno ze źródeł.

Jarosław Kaczyński miał przedstawić Mateuszowi Morawieckiemu podczas spotkania kilka wariantów kompromisu, ale wszystko poprzedzał warunkiem – trzeba podpisać oświadczenie. Były premier jednak konsekwentnie odmawiał.

Przeciwnicy byłego szefa rządu twierdzą w rozpowie z portalem, że Mateusz Morawiecki podczas spotkania z prezesem PiS miał zasugerować złożenie rezygnacji Jarosława Kaczyńskiego z funkcji prezesa. "Ludzie Morawieckiego nie potwierdzają takiej sytuacji. Jedna i druga strona sporu wysyła w tej sprawie sprzeczne komunikaty, co jest elementem wewnętrznej rozgrywki" – czytamy.

Ultimatum dla polityków PiS. Czas mija w czwartek

W ubiegłą środę władze PiS nakazały działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń – jak mówił Rafał Bochenek – "prowadzących działalność polityczną", w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego – "Rozwój Plus" i Jacka Sasina – "Po pierwsze Polska". Jacek Sasin podporządkował się decyzji władz partii. Mateusz Morawiecki stwierdził zaś, że budowa wielkiej Polski jest i pozostanie celem stowarzyszenia Rozwój Plus.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek informował w ubiegłą środę, że "członkowie PiS nie powinni również uczestniczyć w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach realizowanych przez takie organizacje, chyba że są to organizacje, które działają za zgodą władz partii".

– Zgodnie z decyzją kierownictwa PiS, członkowie PiS którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu siedmiu dni – poinformował.

Czas na przesłanie oświadczenia mija dziś (w czwartek) przed północą.

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