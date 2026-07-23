"Nie było żadnych turbulencji". Czarnek ujawnia

Władze PiS nakazały w środę działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń – jak mówił Rafał Bochenek – "prowadzących działalność polityczną", w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Sasin podporządkował się decyzji władz Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Morawiecki stwierdził, że nie zamierza rezygnować ze stowarzyszenia Rozwój Plus, ale jednocześnie nie chce opuszczać PiS.

Do 23 lipca parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości mają czas na złożenie specjalnej deklaracji o braku przynależności do stowarzyszeń. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej, do piątku zrobiło to ok. 130 osób.

Czarnek o słowach Mazurka: Wszyscy byli zdziwieni

Do sytuacji w PiS i pogłosek medialnych o zmianie kandydata na premiera tej partii odniósł się w czwartek na antenie telewizji wPolsce24 wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.

– Nie było żadnych turbulencji, tylko wykwit emocji, nazwijmy je dziennikarskimi, pana redaktora Mazurka w lipcu. Sprawa jest zupełnie oczywista – od 7 marca jestem kandydatem na premiera Prawa i Sprawiedliwości, tym, który stoi na czele kampanii programowej, która od 4 miesięcy intensywnie jest realizowana przez nasze ugrupowanie i przynosi efekty. To pozostaje niezmienne – zapewnił Czarnek.

– Wczoraj rozmawiałem z panem ministrem Boguckim, ale mogę tez powiedzieć, że miałem rozmowę z panem prezydentem. Wszyscy są zdziwieni tym, co powiedział pan Mazurek. To przecina pan Rafał Bochenek, rzecznik naszej partii – przekazał kandydat PiS na premiera.

Jak dodał Czarnek, "nie ma żadnych zmian". – Jedziemy do przodu. Jutro Zachodnie Pomorze i pojutrze kolejne regiony Polski. Intensywnie, przez całe wakacje, bez odpoczynku, bez żadnego urlopu – podkreślił.

Bogucki: Byłem, jestem i będę szefem Kancelarii Prezydenta RP

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki skomentował w środę na antenie Polsat News doniesienia medialne dotyczące swojej przyszłości politycznej.

– Dzisiaj i w najbliższych miesiącach, w najbliższym czasie jestem, byłem, jestem i będę szefem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego – powiedział prezydencki minister. Jak zaznaczył, zgodnie z decyzjami władz Prawa i Sprawiedliwości, kandydatem tej formacji na premiera jest Przemysław Czarnek.

Szef KPRP, zapytany przez dziennikarza Polsat News, czy przyjąłby propozycję objęcia teki premiera, odpowiedział, że odpowie "na to pytanie, jeśli takie się pojawi". – Dzisiaj tych propozycji nie ma – podkreślił.

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