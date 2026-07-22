Bogucki kandydatem na premiera? Prezydencki minister zabrał głos

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki skomentował w środę na antenie Polsat News doniesienia medialne dotyczące swojej przyszłości politycznej.

– Dzisiaj i w najbliższych miesiącach, w najbliższym czasie jestem, byłem, jestem i będę szefem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego – powiedział prezydencki minister. Jak zaznaczył, zgodnie z decyzjami władz Prawa i Sprawiedliwości, kandydatem tej formacji na premiera jest Przemysław Czarnek.

Bogucki zaznaczył jednocześnie, że choć największa władza jest realnie w rękach premiera, to "prezydent także ma dużą władzę". – Każdy, kto jest w polityce ma ambicje. Jestem powołany do tego, żeby zarządzać Kancelarią Prezydenta. Wykonywać wszystkie działania, które prezydent mi zaordynuje – podkreślił.

Bogucki zamiast Czarnka? Szef KPRP odpowiada

– Poparcie dla prezydenta Nawrockiego jest historycznie wysokie, ponad 55 proc po roku, mimo różnego rodzaju ataków medialnych i obozu rządowego. To pokazuje, że prezydent i my wykonujemy dobrą, solidną pracę. Dziękuję za to zaufanie – zwrócił uwagę Zbigniew Bogucki.

Szef KPRP, zapytany przez dziennikarza Polsat News, czy przyjąłby propozycję objęcia teki premiera, odpowiedział, że odpowie "na to pytanie, jeśli takie się pojawi". – Dzisiaj tych propozycji nie ma – podkreślił.

– Niedawno rozmawiałem jeszcze z Panem Prezydentem o ważnych sprawach dotyczących kwestii prowadzenia kancelarii, sprawach ustrojowych, sędziów, Trybunału Konstytucyjnego, ustaw i mogę zapewnić, że pan prezydent nie czynił żadnych ustaleń w tym zakresie – mówił Zbigniew Bogucki.

Prezydencki minister zaznaczył jednocześnie, że jego głównym priorytetem jest rzetelne wykonywanie obowiązków w roli szefa Kancelarii Prezydenta RP. – Nie myślę kto co pomyśli, w jaki sposób to ułoży, kto rozsiewa, jak w tym przypadku w ogóle nieprawdziwe informacje – powiedział Zbigniew Bogucki, nawiązując do opinii, według których jego kandydatura byłaby "logiczna".

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