"Będzie teraz krzyk?". Sasin wskazał dwa nazwiska

Przed wtorkowym posiedzeniem rządu Donald Tusk poinformował, że Maciej Berek przestanie pełnić funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. – Ustaliliśmy wspólnie z panem ministrem, że przejdzie do innych zadań. W związku z tym zwrócił się do mnie o zwolnienie z obowiązków, jakie pełnił – mówił premier.

– Był moją prawą ręką, nadal tak jest, jeśli chodzi o egzekwowanie naszych planów, priorytetów rządowych. (...) Prawie każda i każdy z was, jak zaczyna mówić o tym, co zrobił, przygotował, to zaczyna od podziękowań pod adresem ministra Berka i to jest absolutnie zrozumiałe – stwierdził Tusk, zwracając się do ministrów.

Serwis Polityka Insight podał, że Berek po odejściu z rządu zostanie wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Teraz doniesienia te doczekały się potwierdzenia. – Wyraziłem warunkową zgodę na odejście [z rządu – przy. red.] Macieja Berka i jego kandydowanie do Trybunału Konstytucyjnego – przekazał premier Donald Tusk na czwartkowej konferencji prasowej.

Sasin: Nominacja dla Berka będzie symboliczna

Do kandydatury Macieja Berka odniósł się w piątek na antenie Radia Zet poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin.

– Ta nominacja będzie symboliczna. Bo tyle się nasłuchaliśmy, wszyscy, jak to trzeba odpolitycznić Trybunał Konstytucyjny, jak to bardzo źle, że politycy trafiają do tego Trybunału Konstytucyjnego. Ile było krzyku o Stanisława Piotrowicza? Ile było krzyku o Krystynę Pawłowicz? – zapytał Sasin.

– A będzie teraz ten krzyk w sprawie Berka tych samych, którzy krzyczeli wtedy? – dodał.

Berek kandydatem do TK. Głos z Pałacu Prezydenckiego

Kandydaturę Macieja Berka skomentował w czwartek na antenie Polsat News również szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

Zapytany o to, czy gdyby Sejm wybrałaby Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to byłby to wybór ważny, prezydencki minister odpowiedział: "Jeżeli zachowane zostaną procedury, to wydaje się, że może być to wybór ważny".

– Ale ja nie wiem, czy marszałek Czarzasty potrafi te procedury odpowiednio przeprowadzić, bo już raz pokazywał, że ma z tym problemy – zastrzegł Bogucki.

Czytaj też:

Były minister będzie kandydował do TK. Tusk: Wyraziłem warunkową zgodę Czytaj też:

Znany prawnik nie zostawia suchej nitki na Tusku. "Całkowicie bezsensowna"