Bogucki o ostatnich sondażach: To zmora Tuska

W ostatnim tygodniach rośnie poparcie dla Karola Nawrockiego.

- Rekordowe, można powiedzieć wyniki, jeżeli chodzi o to poparcie dla prezydenta Nawrockiego – myślę, że to jest zmora Donalda Tuska, zmora tej ekipy, bo oni pewnie przewidywali czy kreślili sobie takie scenariusze, że oto po roku rządów prezydent będzie już dużo mniej popularny, że będą mogli tutaj atakować, że te ataki dotyczące tych określeń, takich jak wetomat, że przeszkadza, że hamuje, że blokuje – nic takiego się nie zdarzyło, dlatego że prezydent to bardzo dobrze tłumaczy. Chociażby wtedy, kiedy przedstawia powody, dla których podpisał albo odmówił podpisania ustawy – powiedział Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, w telewizji wPolsce24.

"Polacy chcieli jasnego głosu"

Notowania Karola Nawrockiego zaczęły rosnąć po tym, gdy prezydent zdecydował się odebrać Order Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu z powodu jego decyzji o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA" – Ukraińskiej Powstańczej Armii, która w latach 1943-1945 masowo mordowała Polaków na Wołyniu.

- Myślę, że Polacy chcieli jasnego, czytelnego głosu polskich interesów i ten głos wybrzmiał z Pałacu Prezydenckiego, to był głos pana prezydenta Nawrockiego, który nie chciał konfrontacji, tylko chciał prawdy, chciał zrozumienia, chciał wzajemności, chciał szacunku. I takie były fundamenty, czy takie były powody, dla których podjął taką a nie inną decyzję [o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu] – powiedział Zbigniew Bogucki w telewizji wPolsce24.

Nawrocki patronem paktu senackiego prawicy?

Od dłuższego czasu w mediach trwa dyskusja dotycząca prawicowego paktu senackiego. Chodzi o potencjalne porozumienie ugrupowań takich jak PiS, Konfederacja oraz – być może – Konfederacja Korony Polskiej, które – wzorem obecnej większości w Senacie – mogłyby wystawiać wspólnych kandydatów w jednomandatowych okręgach wyborczych do Senatu. Taki model mógłby zwiększyć szanse na odbicie Senatu w wyborach w 2027 roku.

Politycy prawicy wskazują, że funkcję patrona rozmów o prawicowym pakcie senackim mógłby pełnić prezydent Karol Nawrocki.

– Pan prezydent chciałby, aby środowiska szeroko rozumianej prawicy maksymalnie ze sobą współpracowały, współdziałały dla dobra Polski – powiedział Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Dodał, że "prezydent w drugiej turze był poparty przez różne środowiska prawicowe, PiS przede wszystkim, ale także i środowiska Konfederacji".

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