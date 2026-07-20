Współpraca KO z Morawieckim? Bodnar podał warunek
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Opinie

Współpraca KO z Morawieckim? Bodnar podał warunek

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Adam Bodnar (KO), były minister sprawiedliwości
Adam Bodnar (KO), były minister sprawiedliwości Źródło: PAP / Tytus Żmijewski
Czy ewentualna partia Mateusza Morawieckiego może być partnerem dla KO? Sprawę komentuje Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości.

Nowy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje, że ewentualny start ugrupowania Mateusza Morawieckiego mógłby zmienić układ sił po prawej stronie sceny politycznej.

W rozmowie z Polsat News Adam Bodnar był pytany, czy wyobraża sobie współpracę Koalicji Obywatelskiej z potencjalną partią Rozwój Plus.

– Zobaczymy, czy po pierwsze ta partia powstanie. Wydaje mi się, że warunkiem koniecznym do jakiejkolwiek współpracy jest rozliczenie tych wszystkich win i przewin – stwierdził polityk.

Senator podkreślił, że dyskusje na temat ewentualnego rozpadu PiS to "wróżenie z fusów".

– Jeżeli ja widzę postać pana premiera Morawieckiego, to przede wszystkim mi się przypominają wybory kopertowe. Ten wątek jest jeszcze niezakończony przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, ale także jest niezakończony wątek, a pojawiają się kolejne zatrzymania, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Nie zapominajmy o tych historiach – mówił Bodnar.

Zarzuty dla Morawieckiego?

Bodnar też mówił o przedstawieniu Morawieckiemu zarzutów za czasy, gdy był premierem. – Wydaje mi się, że jeżeli się powiedziało 'A', w kontekście zwłaszcza wyborów kopertowych, czyli była komisja śledcza, były też różne decyzje procesowe dotyczące umorzeń postępowania w stosunku do prezesa Poczty Polskiej, jeżeli mnie pamięć nie myli, to trzeba w którymś momencie też powiedzieć 'B' i coś w tym postępowaniu zrobić – mówił.

- Mam nadzieję, wracam do tego, o czym mówiliśmy na samym początku, że te wszystkie sprawy warto byłoby dokończyć w taki sposób, aby opinia publiczna miała wrażenie, że zostało zrobione wszystko, co możliwe. I to jest oczywiście odpowiedzialność i prokuratora Korneluka, i prokuratorów podległych – dodał były minister.

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Źródło: Polsat News
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