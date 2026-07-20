Partia Morawieckiego może namieszać. Złe wieści dla Konfederacji

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska z poparciem 29,0 proc. respondentów. W porównaniu z poprzednim badaniem ugrupowanie zyskało 0,4 pkt proc. – wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 18,9 proc. badanych. Partia zanotowała jednak największy spadek spośród głównych ugrupowań – o 4,1 pkt proc. Trzecia jest Konfederacja, która może liczyć na 12,0 proc. poparcia, co oznacza spadek o 3,7 pkt proc.

Na ile może liczyć partia Morawieckiego?

Czwarte miejsce zajmuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 10,9 proc. Ugrupowanie jako jedno z nielicznych poprawiło swój rezultat, zyskując 0,7 pkt proc. Wzrost odnotowała również Lewica – poparcie dla partii wynosi 8,3 proc., czyli o 0,8 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Do Sejmu dostałby się także ruch Razem z Mateuszem Morawieckim, który uzyskał 6,9 proc. Na grafice nie podano zmiany poparcia względem poprzedniego sondażu (b.d.).

PSL i partia Razem pod progiem wyborczym

Poniżej progu wyborczego znalazły się pozostałe ugrupowania. Polskie Stronnictwo Ludowe może liczyć na 3,8 proc. poparcia, co oznacza spadek o 1,4 pkt proc. Partia Razem uzyskała 2,5 proc., tracąc 1,5 pkt proc., natomiast Polska 2050 otrzymała 0,6 proc. głosów, utrzymując wynik z poprzedniego badania (0,0 pkt proc.).

Niezdecydowanych pozostaje 7,1 proc. respondentów. Odsetek osób, które nie wiedzą jeszcze, na kogo zagłosują lub odmówiły odpowiedzi, wzrósł o 1,9 pkt proc.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 16–17 lipca 2026 r. metodą CATI i CAWI na próbie 1000 osób..

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