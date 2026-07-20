"Rynsztok. Idealny dla Soku z Buraka". Politycy PiS ostro o Horale

Wszystko zaczęło się od sugestii Horały dotyczącej braku zaangażowania Kacpra Płażyńskiego w kampanię wyborczą Karola Nawrockiego. Sam Płażyński podkreśla, że uczestniczył w kampanii tak długo, jak mógł, gdyż potem musiał opiekować się żoną, która przeszła niebezpieczną operację.

– Brałem udziału w wiecach i prezydenta Dudy i prezydenta Nawrockiego ostatni raz w Starogardzie Gdańskim, ale rzeczywiście nie brałem udziału w dużym wiecu w Gdańsku na początku kampanii, bo moja żona dzień wcześniej ze zewnętrznym krwotokiem, karetką była zawieziona do szpitala, gdzie miesiąc wcześniej urodziła trzecie, dzięki Bogu zdrowe dziecko, ale straciła mnóstwo krwi i lekarze mówili, z lekarzy z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, którym za to bardzo dziękuję za fachową operację i opiekę, że pięć minut dłużej by mojej żony i mojego dziecka nie było, więc następne dni ja spędziłem z żoną i z moim nowo narodzonym dzieckiem w szpitalu. A Marcin Horała, myślę, że o tym doskonale wie, sugerując, że ja nie brałem udziału w jakichś aktywnościach, wiedząc w jakiej byłem osobistej sytuacji, nie będę mówił jakie mam zdanie na temat polityków, którzy osobiste tragedie, dramaty wykorzystują do tego, żeby używać z nich pałki politycznej w taki perfidny sposób. Po prostu jest to obrzydliwe – stwierdził Płażyński.

Sytuację komentuje również Patryk Jaki. Polityk nie przebierał w słowach. "Horała. Nie pierwszy raz. Rynsztok. Idealny dla Soku z Buraka" – napisał europoseł.

Sok z Buraka to hejterski profil w sieci, który krytykuje w wyjątkowo wulgarny sposób Prawo i Sprawiedliwość.

Ultimatum dla polityków PiS. Albo partia, albo stowarzyszenie

Konflikt w PiS odbywa się na tle stowarzyszenia Mateusza Morawiedkiego, którego członkiem jest Horała. Władze PiS nakazały w środę działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń – jak mówił Rafał Bochenek – "prowadzących działalność polityczną", w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Jacek Sasin podporządkował się decyzji władz partii. Mateusz Morawiecki stwierdził zaś, że budowa wielkiej Polski jest i pozostanie celem stowarzyszenia Rozwój Plus.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał w środę, że "członkowie PiS nie powinni również uczestniczyć w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach realizowanych przez takie organizacje, chyba że są to organizacje, które działają za zgodą władz partii".

– Zgodnie z decyzją kierownictwa PiS, członkowie PiS którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu siedmiu dni – poinformował.

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