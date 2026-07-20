Tak dziś zagłosowaliby Polacy. Są wyniki nowego sondażu

Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż na zlecenie "Super Expressu" dotyczący poparcia dla partii politycznych.

Nowy sondaż. KO, PiS i Konfederacja na podium

Z badania wynika, że największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska. Chęć oddania głosu na ugrupowanie premiera Donalda Tuska deklaruje 32,48 proc. badanych.

Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 25,41 proc. głosów. Oznacza to, że KO ma ponad 7 pkt proc. przewagi nad partią Jarosława Kaczyńskiego.

Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem na poziomie 14,26 proc.

Konfederacja Korony Polskiej dogania Lewicę

Do Sejmu dostałaby się jeszcze Nowa Lewica – poparcie 7,57 proc. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która zbliża się do Lewicy – 7,26 proc. głosów oraz Partia Razem – 6,06 proc.

Progu wyborczego nie przekroczyłaby Polska 2050 (3,99 proc. poparcia) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (2,22 proc. poparcia.

Chęć oddania głosu na inną partię zadeklarowało 0,75 proc. badanych.

Jednak w wariancie, kiedy ankietowani mieliby jeszcze do wyboru partię "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego, to zyskałaby ona poparcie na poziomie 2,33 proc.

"Super Express" ocenia, że "choć to wynik poniżej progu wyborczego, polityczny koszt dla PiS okazuje się ogromny", bo poparcie dla PiS spada do poziomu 23,80 proc. Oznacza to stratę o 1,61 pkt. proc.

Jakie poparcie miały partie niemal miesiąc temu?

W sondażu poparcia sprzed niemal miesiąca Koalicja Obywatelska miała 34,01 proc. Nowa Lewica – 7,82 proc., PSL – 3,55 proc., Polska 2050 – 1,61 proc. Przed miesiącem chęć oddania głosu na PiS deklarowało 26,17 proc. respondentów. Na Konfederację Wolność i Niepodległość – 13,93 proc. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna mogła wówczas liczyć na 7,66 proc. Partia Razem – na 4,58 proc. głosów. Na inne partie w sondażu sprzed miesiąca wskazało 0,67 proc. ankietowanych.

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