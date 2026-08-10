Rosjanie szykują śmiercionośną broń. Niepokój na Ukrainie

– Ogółem w przypadku podstawowych typów uzbrojenia rakietowego miesięczne plany produkcji są obecnie realizowane przez Rosjan na poziomie 110–120 proc. Według danych HUR plan produkcji pocisków Ch-101 w lipcu został wykonany w 140 proc., Kalibrów – w 111 proc., a pocisków manewrujących Ch-35 – w 200 proc. – powiedział zastępca szefa HUR w rozmowie z portalem RBK-Ukraina.

Rosja produkuje rakiety ponad program

Skibicki jako przykład wskazał plany dotyczące produkcji pocisków manewrujących Ch-101. W lipcu mówiło się o 72 sztukach, natomiast ostatecznie wypuszczono 87. W tym samym miesiącu planowano wyprodukować 26 pocisków 3M14 Kalibr, a z taśm produkcyjnych zjechało 29.

Zastępca szefa HUR przekazał, że Rosjanie mają problemy techniczne z pociskami manewrującymi i samolotami. Siły Moskwy nie są w stanie odpalić wszystkich rakiet.

– Te pociski Ch-101, które nie działają podczas próby odpalenia, są ponownie kierowane do zakładów produkcyjnych, aby sprawdzić je i usunąć problemy techniczne – poinformował Skibicki.

Ukraiński wywiad wojskowy stoi na stanowisku, że większość pocisków Kalibr, które są wystrzeliwane z okrętów nawodnych i podwodnych, trafia na wyposażenie floty i do rezerwy. Jak wyjaśnił Skibicki, ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliwuje niemal 100 proc. Kalibrów, o ile dysponuje wystarczającą liczbą pocisków przeciwlotniczych.

Ukraina zaatakowała cele w Rosji

Tymczasem Ukraina przeprowadziła największy jak dotąd atak dronowy na terytorium Rosji.

W nocy z 9 na 10 sierpnia, według informacji przekazanych przez Moskwę, ponad 450 bezzałogowców zaatakowało 16 rosyjskich regionów oraz okupowany Krym. Najtragiczniejsze skutki odnotowano w Tatarstanie, gdzie zginęło 13 osób, a 39 zostało rannych.

Jednym z głównych celów uderzenia był Niżniekamsk, ważny ośrodek rosyjskiego przemysłu petrochemicznego. Władze Tatarstanu poinformowały, że drony zaatakowały obiekty przemysłowe i cywilne. Nie ujawniono jednak szczegółowej listy uszkodzonych miejsc.

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