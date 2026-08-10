Tragedia w Chorwacji. Nie żyje 40-letni Polak
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Świat

Tragedia w Chorwacji. Nie żyje 40-letni Polak

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Wybrzeże Adriatyku w Chorwacji, zdjęcie ilustracyjne
Wybrzeże Adriatyku w Chorwacji, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Alexandra Smielova
40-letni obywatel Polski zmarł podczas nurkowania w pobliżu Medulinu na chorwackiej Istrii – poinformowała policja. Mężczyzna źle się poczuł na głębokości ponad 20 metrów. Mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować.

Do zdarzenia doszło w piątek późnym rankiem (7 sierpnia). Około godziny 10:45 policja w Puli otrzymała zgłoszenie o zasłabnięciu polskiego nurka w wodach w pobliżu Medulinu. Mężczyzna nurkował na głębokości przekraczającej 20 metrów.

Polaka przetransportowano łodzią do zatoki Polje, gdzie podjęto reanimację. Akcja ratunkowa okazała się jednak nieskuteczna i 40-latek zmarł.

Chorwacka policja prowadzi postępowanie mające wyjaśnić dokładne okoliczności zdarzenia. Zarządzono również sekcję zwłok zmarłego.

Medulin jest popularną miejscowością turystyczną położoną na południu półwyspu Istria, nad Adriatykiem.

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Opracował: Damian Cygan
Źródło: TVN24
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