Tragedia w Chorwacji. Nie żyje 40-letni Polak

Do zdarzenia doszło w piątek późnym rankiem (7 sierpnia). Około godziny 10:45 policja w Puli otrzymała zgłoszenie o zasłabnięciu polskiego nurka w wodach w pobliżu Medulinu. Mężczyzna nurkował na głębokości przekraczającej 20 metrów.

Polaka przetransportowano łodzią do zatoki Polje, gdzie podjęto reanimację. Akcja ratunkowa okazała się jednak nieskuteczna i 40-latek zmarł.

Chorwacka policja prowadzi postępowanie mające wyjaśnić dokładne okoliczności zdarzenia. Zarządzono również sekcję zwłok zmarłego.

Medulin jest popularną miejscowością turystyczną położoną na południu półwyspu Istria, nad Adriatykiem.

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