Atak żółwia morskiego w Chorwacji. Wśród pogryzionych dziecko

Do zdarzenia doszło w rejonie miejscowości Kaštel Lukšić niedaleko Splitu podczas kąpieli w Morzu Adriatyckim.

Jedna z poszkodowanych kobiet została ugryziona w udo. Rana była na tyle głęboka, że konieczna okazała się interwencja chirurgiczna w szpitalu.

Według lokalnych mediów, w podobny sposób ucierpiały jeszcze dwie osoby, w tym dziecko.

Chorwacja. Żółw morski pogryzł trzy osoby, eksperci zdziwieni

Specjaliści zwracają uwagę, że żółwie karetta (Caretta caretta), występujące w Adriatyku, na ogół unikają kontaktu z ludźmi i nie są uznawane za gatunek agresywny.

Ich mocny, rogowy dziób służy do rozłupywania muszli i skorup skorupiaków, dlatego ugryzienia mogą powodować poważne obrażenia.

Według ekspertów nietypowe zachowanie zwierzęcia mogło być spowodowane chorobą, stresem lub poczuciem zagrożenia. Podkreślają oni, że żółwie mogą reagować agresywnie, gdy czują się osaczone lub niepokojone przez ludzi.

Zalecają turystom, by nie zbliżali się do dzikich zwierząt morskich, nie dokarmiali ich i zachowywali bezpieczny dystans.

Nie jest to pierwszy taki przypadek w Chorwacji. Podobny incydent odnotowano również w 2023 r. w rejonie wyspy Čiovo, gdzie żółw morski kilkakrotnie pogryzł kąpiących się, wzbudzając niepokój mieszkańców i turystów.

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