Analitycy serwisu e-patrol prognozują, że w przyszłym tygodniu można się spodziewać dalszych wzrostów cen paliw na stacjach, przede wszystkim w przypadku oleju napędowego.

Prognoza cen paliw na przyszły tydzień. Będzie jeszcze drożej

"Prognozowane przedziały cen wyniosą: dla benzyny Pb98 – 8,14–8,29 zł/l, dla Pb95 – 7,29–7,42 zł/l, dla oleju napędowego – 7,99–8,15 zł/l, a dla autogazu (LPG) – 3,06–3,15 zł/l. Sezon wakacyjnych wyjazdów sprzyja utrzymaniu wysokiego popytu na paliwa, co zmniejsza przestrzeń do wyraźniejszych obniżek, zwłaszcza, ze modelowe marże dla prowadzących stacje paliw kurczą się" – podkreślono.

Koniec pakietu CPN. Rząd wyklucza powrót

1 lipca rząd zakończył się pakiet CPN. Oznacza to, że ceny paliw poszybowały w górę.

Po zakończeniu pakietu CPN wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe, a także ustalana była cena maksymalna paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej – w połowie czerwca – wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk wykluczył powrót pakietu CPN.

Ceny baryłki ropy

Ceny baryłki ropy WTI przekroczyła 93 USD, a ropy Brent przejściowo przekroczyła 100 USD za baryłkę.

To efekt zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, dotyczącej dalszych ataków na infrastrukturę Iranu. Ma to być odpowiedź na działania wspieranych przez Iran Huti.

Według CNBC, baryłka ropy Brent w dostawach na lipiec przekroczyła próg 100 USD za baryłkę po raz pierwszy od 26 maja. West Texas Intermediate kosztuje 91,4 USD za baryłkę, osiągając najwyższy poziom od 11 czerwca.

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