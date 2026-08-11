Polacy chcą reakcji rządu. Szef MAP: Decyzja o poważnych skutkach dla budżetu

1 lipca rząd zakończył funkcjonowanie pakietu CPN. W konsekwencji wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe, a także ustalana była cena maksymalna paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej – w połowie czerwca – wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa. W efekcie ceny na stacjach poszybowały w górę.

Mimo to, prognoza cen paliw na okres 10-16 sierpnia, przygotowana przez analityków e-petrol.pl, jest jednak optymistyczna. Spadki cen hurtowych powinny przełożyć się na odczuwalne obniżki na stacjach.

CPN powróci?

Czy CPN ma szansę na powrót? Politycy koalicji rządzącej mówią oględnie, że ta kwestia jest rozważania. W podobnym tonie wypowiedział się minister aktywów państwowych.

– Myślę, że to jest naturalna reakcja społeczna, które zawsze oczekuje większych działań, natomiast zwracam uwagę na to, że my wprowadziliśmy program CPN, który był najbardziej efektywny i skuteczny w całej Europie – stwierdził Wojciech Balczun.

Szef MAP podkreślał, że program od początku był przewidziany jako krótkoterminowy. Dodał, że jego ponownie wprowadzenie oznaczałoby "bardzo poważną" decyzję o "poważnych skutkach dla budżetu". I chociaż Balczun nie wykluczył definitywnie, że CPN powróci, to jednak jego słowa zdają się wskazywać, że rząd jest do tego nastawiony negatywnie.

– Ostatnie dwa tygodnie będziemy bardzo pilnowali tego, co się będzie działo na rynkach. Zrobiłem sobie taką analizę na własny użytek ostatnich dziesięciu dni, jeśli chodzi o ceny na stacjach paliw i mimo tego, że ciągle zawirowania w ciśnieniu Ormuz trwają, ten konflikt nie został jakby zakończony. Te ceny jednak się stabilizują – wskazał.

– Działamy w interesie społeczeństwa bezwzględnie. Udowodniliśmy to wprowadzając program CPN i jeżeli uznamy, że taka konieczność jest, bo nie ma perspektywy na obniżenie cen w wyniku uspokojenia się sytuacji na rynkach światowych, to na pewno ten scenariusz będzie wprowadzony – dodał.

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