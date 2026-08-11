Jordania przygotowuje się do 2000. rocznicy chrztu Jezusa Chrystusa

W poniedziałek (10 sierpnia) odbyło się pierwsze posiedzenie specjalnego komitetu odpowiedzialnego za organizację uroczystości. Władze chcą wykorzystać wydarzenie do promocji Jordanii jako ważnego celu chrześcijańskich pielgrzymek.

Na czele Narodowego Komitetu Przygotowań do Obchodów Drugiego Tysiąclecia Chrztu Jezusa Chrystusa stanął premier Jordanii Dżafar Hassan. W jego skład weszli przedstawiciele rządu, przywódcy religijni i społeczni oraz reprezentanci instytucji zaangażowanych w organizację wydarzenia.

Jordania odlicza do wielkiego jubileuszu. 2000 lat od chrztu Jezusa

Premier podkreślił, że przygotowania powinny rozpocząć się natychmiast, zgodnie z poleceniami króla Abdullaha II oraz w odpowiedzi na inicjatywę jordańskich przywódców Kościołów. Według Hassana rocznica ma podkreślić historyczne i religijne znaczenie Jordanii oraz jej rolę jako międzynarodowego centrum pielgrzymkowego.

Głównym miejscem obchodów będzie Al-Maghtas, znane również jako Betania za Jordanem, na wschodnim brzegu rzeki Jordan. To właśnie z tym miejscem tradycja chrześcijańska wiąże chrzest Jezusa przez Jana Chrzciciela. W 2015 r. Al-Maghtas zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Wielkie przygotowania do przyjęcia pielgrzymów

Jordańskie władze liczą, że jubileusz przyciągnie do kraju dużą liczbę pielgrzymów z całego świata. Przygotowania obejmują m.in. rozwój infrastruktury turystycznej i pielgrzymkowej w rejonie miejsca chrztu. Planowana jest również budowa Muzeum Chrztu Jezusa, które ma być gotowe na 2030 rok.

Rok 2030 będzie dla chrześcijan ważnym jubileuszem, związanym z tradycyjnie przyjmowaną datą chrztu Jezusa. Do wydarzenia przygotowuje się również Izrael, który powołał własną grupę roboczą mającą koordynować działania związane z jubileuszem i spodziewanym wzrostem liczby pielgrzymów.

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