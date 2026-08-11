Awantura po programie Wysockiej-Schnepf. "Chcecie się w końcu procesować?"

Były premier Kazimierz Marcinkiewicz był gościem Doroty Wysockiej-Schnepf w TVP Info. Polityk stwierdził w mediach publicznych, że "Karol Nawrocki ćpa". Fragment programu z jego wypowiedzią zamieścił na platformie X użytkownik @chrzanik. "Piękny program z naszych podatków, brawo TVP, brawo arcykapłanko, top program, top goście" – ocenił. Pod wpisem pojawiła się lawina krytycznych, wobec dziennikarki TVP i samej stacji, komentarzy.

"Wykrywacz kłamstw" uderza w Chranika. "Nie można go brać na poważnie"

W programie "Wykrywacz kłamstw" w TVP Info przywołano wpis i nagranie zamieszczone przez @chrzanika. Prowadząca oceniła, że posłużył się manipulacją i naraził Telewizję Polską na falę krytyki. Jak stwierdziła, miał pominąć fakt, że Wyoscka-Schnepf zareagowała na słowa polityka.

– Ci, którzy w związku z tą sprawą publicznie krytykują i obrażają Dorotę Wysocką-Schnepf po prostu manipulują. Chrzanik aspiruje do miana komentatora politycznego, ale niestety nie można go brać na poważnie, bo zamiast merytoryki wybiera kłamstwa i szczucie – stwierdziła prowadząca "Wykrywacz kłamstw".

Chrzanik odpowiada TVP Info. "Naprawdę chcecie się w końcu procesować?"

Na odpowiedź słynnego użytkownika X nie trzeba było długo czekać.

"Hahahaha słuchajcie, TVP chyba naprawdę pcha się w pozew (...). Hahahah drogie TVP Info kolejny raz zarzucacie mi kłamstwo i szczucie, jednak kolejny raz bez dowodów. Naprawdę chcecie się w końcu procesować? Uprzejma funkcjonariuszka Magda Pernet zarzuciła mi kłamstwo, bo w opisie tweeta nie napisałem, że Schnepf upomniała Marcinkiewicza – tymczasem fragment wideo, który wrzuciłem zawiera ten moment, nie wyciąłem go. Nazwanie Schnepf arcykapłanką jest szczuciem? Błagam XD" – napisał.

"Skrytykowałem Was i arcykapłankę za dobór gości i za sprowokowanie gościa przez Schnepf swoim pytaniem (doskonale wiedziała co robi) oraz fakt, że ta reakcja nie była w mojej ocenie dostatecznie wyrazista, szczególnie gdy padają takie słowa o głowie państwa. Szczujecie i manipulujecie Wy, a z mediami PUBLICZNYMI nie macie nic wspólnego" – zakończył swój wpis.

Czytaj też:

Wyrok ws. znanej aktywistki. Stanowski nie mógł się powstrzymać Czytaj też:

Wysocka-Schnepf próbowała wyśmiać Stanowskiego. "Arcykapłan propagandy"